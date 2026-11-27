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Volkswagen AG VZ – Auf Erholungskurs?

Nach der Aufwärtsreaktion am Mittwoch konnte sich die Volkswagen-Vorzugsaktie gestern um weitere 4,6% erholen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Volkswagen AG-7-Monats-Chart Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie hatte sich bereits zum Monatsanfang an einer Trendwende versucht, war dabei jedoch nicht über die Doppelhürde aus der 50- und der 100-Tage-Linie hinausgekommen. Anschließend gerieten die Notierungen erneut unter Druck und fielen am Montag bis auf das neue Jahrestief bei 61,62 EUR zurück. Von dort aus starteten die Kurse einen Erholungsversuch, der zuletzt an Dynamik gewann.

Ausblick: Dank zweier starker Aufwärtstage in Folge (+4,6% am Mittwoch sowie am gestrigen Donnerstag) hat die Volkswagen-Vorzugsaktie den ersten Widerstand schon zurückerobert. Das Long-Szenario: Oberhalb des Oktober-Tiefs könnten die Notierungen nun auch an die kurzfristige 50-Tage-Linie heranlaufen, die bei 68,92 EUR bremsend wirken dürfte. Darüber würden der GD100 (72,26 EUR) und das derzeitige November-Top (73,98 EUR) in den Fokus rücken, ehe es um den Sprung über die Mai-Abwärtstrendgerade gehen würde. Gelingt dort der Break, wäre im Anschluss ein Hochlauf an die langfristige 200-Tage-Linie im Bereich der 80-Euro-Marke möglich. Im großen Chartbild sollte auf diesem Niveau zudem auf das markante 2020er-Tief geachtet werden, bevor es zu einem Anstieg an das September-Hoch bei 83,76 EUR kommen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das Oktober-Tief (65,92 EUR) – das jetzt von einem kleinen Gap umschlossen wird – dagegen wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter wäre der nächste Halt am neuen Jahrestief bei 61,62 EUR zu finden, wobei in diesem Zusammenhang auch ein Test der 60-Euro-Marke denkbar wäre. Schlägt der fehl, müsste mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden.

Volkswagen AG-5-Jahres-Chart Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 27.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 4,60% 5 Tage 5,57% 20 Tage -2,79% 52 Wochen -29,78% im November -1,98% im Jahr 2026 -34,10% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 109,15 Abstand zum 52-Wochenhoch -37,48% 52-Wochentief 61,62 Abstand zum 52-Wochentief 10,74% Allzeithoch 262,45 Abstand zum Allzeithoch -74,00% Trend 200-Tage-Linie 80,00 Abstand 200-Tage-Linie -14,70% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 72,26 Abstand 100-Tage-Linie -5,56% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 68,92 Abstand 50-Tage-Linie -0,99% Status (kurzfristig) abwärts Volkswagen AG-Trend-Chart Stand 27.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants