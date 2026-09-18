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Volkswagen AG VZ – Starke Gegenreaktion

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte (-2,6%) ist die Volkswagen-Vorzugsaktie gestern direkt wieder nach oben gedreht.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Volkswagen AG-7-Monats-Chart Stand: 18.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie war am 4. September per Aufwärts-Gap über die 100-Tage-Linie gesprungen, anschließend jedoch zunächst in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei fielen die Notierungen am Mittwoch erneut unter die mittelfristige Trendlinie zurück und stellten im Tief das Top vom 1. September auf den Prüfstand. Daraufhin folgte gestern schließlich eine starke Gegenreaktion, in deren Verlauf die Kurse 2,7% auf 81,04 EUR zulegen konnten.

Ausblick: Dank des gestrigen Aufwärtstages hat die Volkswagen-Vorzugsaktie den GD100 direkt wieder zurückerobert. Der Ausbruch über den nächsten Widerstand wurde dabei allerdings knapp verfehlt. Das Long-Szenario: Um nun neue Impulse auszulösen, müsste es im nächsten Schritt über die September-Trendgerade hinausgehen. Danach sollten die Notierungen über das März-Tief bei 83,24 EUR steigen, ehe sich weiteres Potenzial bis zur 200-Tage-Linie (88,67 EUR) eröffnen könnte. Rund um die langfristige Trendlinie würde zudem eine kleine Kurslücke warten, ehe der nächste Widerstand am Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen 91,25 EUR und 91,50 EUR zu finden wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich der GD100 (79,90 EUR) hingegen wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Darunter sollte auf das Top vom 1. September bei 78,36 EUR geachtet werden, das zusammen mit dem aktuellen Wochentief (77,94 EUR) eine Haltezone bildet. Wird dieses Level unterboten, könnte das Gap vom 4. September geschlossen und die 50-Tage-Linie (75,60 EUR) getestet werden. Anschließend würden sich die Blicke auf die Juli-Trendgerade im Bereich von 73,40 EUR richten.

Volkswagen AG-5-Jahres-Chart Stand: 18.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 18.09.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,74% 5 Tage -0,17% 20 Tage 8,87% 52 Wochen -16,85% im September 4,33% im Jahr 2026 -21,74% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 109,15 Abstand zum 52-Wochenhoch -25,75% 52-Wochentief 69,20 Abstand zum 52-Wochentief 17,11% Allzeithoch 262,45 Abstand zum Allzeithoch -69,12% Trend 200-Tage-Linie 88,67 Abstand 200-Tage-Linie -8,60% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 79,90 Abstand 100-Tage-Linie 1,43% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 75,60 Abstand 50-Tage-Linie 7,20% Status (kurzfristig) aufwärts Volkswagen AG-Trend-Chart Stand 18.09.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants