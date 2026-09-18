Volkswagen AG VZ – Starke Gegenreaktion
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Videocast – Volkswagen AG VZ: Starke Gegenreaktion
Volkswagen AG VZ – Starke Gegenreaktion
Freitag, 18. September 2026
Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte (-2,6%) ist die Volkswagen-Vorzugsaktie gestern direkt wieder nach oben gedreht.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie war am 4. September per Aufwärts-Gap über die 100-Tage-Linie gesprungen, anschließend jedoch zunächst in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei fielen die Notierungen am Mittwoch erneut unter die mittelfristige Trendlinie zurück und stellten im Tief das Top vom 1. September auf den Prüfstand. Daraufhin folgte gestern schließlich eine starke Gegenreaktion, in deren Verlauf die Kurse 2,7% auf 81,04 EUR zulegen konnten.
Ausblick: Dank des gestrigen Aufwärtstages hat die Volkswagen-Vorzugsaktie den GD100 direkt wieder zurückerobert. Der Ausbruch über den nächsten Widerstand wurde dabei allerdings knapp verfehlt. Das Long-Szenario: Um nun neue Impulse auszulösen, müsste es im nächsten Schritt über die September-Trendgerade hinausgehen. Danach sollten die Notierungen über das März-Tief bei 83,24 EUR steigen, ehe sich weiteres Potenzial bis zur 200-Tage-Linie (88,67 EUR) eröffnen könnte. Rund um die langfristige Trendlinie würde zudem eine kleine Kurslücke warten, ehe der nächste Widerstand am Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen 91,25 EUR und 91,50 EUR zu finden wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich der GD100 (79,90 EUR) hingegen wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Darunter sollte auf das Top vom 1. September bei 78,36 EUR geachtet werden, das zusammen mit dem aktuellen Wochentief (77,94 EUR) eine Haltezone bildet. Wird dieses Level unterboten, könnte das Gap vom 4. September geschlossen und die 50-Tage-Linie (75,60 EUR) getestet werden. Anschließend würden sich die Blicke auf die Juli-Trendgerade im Bereich von 73,40 EUR richten.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UL9E7W
|58,52
|3,58
|Open End Turbo Call
|UM9EPY
|66,60
|5,57
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|UM4CV7
|103,39
|3,55
|Open End Turbo Put
|WA0HGX
|95,37
|5,46
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|2,74%
|5 Tage
|-0,17%
|20 Tage
|8,87%
|52 Wochen
|-16,85%
|im September
|4,33%
|im Jahr 2026
|-21,74%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|109,15
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-25,75%
|52-Wochentief
|69,20
|Abstand zum 52-Wochentief
|17,11%
|Allzeithoch
|262,45
|Abstand zum Allzeithoch
|-69,12%
|Trend
|200-Tage-Linie
|88,67
|Abstand 200-Tage-Linie
|-8,60%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|79,90
|Abstand 100-Tage-Linie
|1,43%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|75,60
|Abstand 50-Tage-Linie
|7,20%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.