DAX 25.564 -0,1%ESt50 6.156 -0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,7%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.146 +0,6%Euro 1,1126 -0,0%Öl 115,4 +1,4%Gold 4.051 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wenig Marktbewegung am Morgen, Anleger warten auf Fed-Zinsentscheid

Sebastian Bleser

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,556.77 EUR -34.00 EUR -0.13 %
News | Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX startet nahezu unverändert in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 bewegt sich kaum. An den US-Börsen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Der Dow Jones wird vorbörslich minimal schwächer erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht zulegen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht im Plus.

In eigener Sache

Makroökonomischer Überblick

Der Euro notiert am Mittwoch mit rund 1,112 US-Dollar nahe seinem bisherigen Jahrestief. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob die Federal Reserve angesichts des erhöhten Inflationsdrucks an ihrer bisherigen Geldpolitik festhält oder eine weitere Straffung signalisiert. Argumente liefern die fundamentalen Rahmenbedingungen für beide Wege. In Deutschland fiel die Konsumstimmung für November mit minus 30,8 Punkten etwas schwächer aus als erwartet. Die Daten hatten jedoch kaum Einfluss auf den Devisenmarkt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

BASF legen nach besser als erwarteten Quartalszahlen vorbörslich zu. Der Chemiekonzern erhöhte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro und das operative Ergebnis erreichte 1,64 Milliarden Euro. Höhere Preise und Mengen stützten das Kerngeschäft. Der Nettogewinn sank wegen Restrukturierungskosten dagegen auf 155 Millionen Euro.

SK Hynix springen nach einem überraschend starken Quartalsbericht deutlich nach oben. Die hohe Nachfrage nach HBM-Speicherchips für KI-Rechenzentren ließ Umsatz und operativen Gewinn kräftig steigen. Der Konzern erwartet zudem, dass die Nachfrage nach Speichertechnologie das Angebot bis 2030 übersteigen wird. Die Zahlen stützten auch andere asiatische Halbleiterwerte und trieben den südkoreanischen Kospi deutlich an.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Nasdaq-100® Bull UN7724 34,25 25972,800447 USD 7,75 Open End
DAX® Bull UG4ZC2 32,94 22256,661802 Punkte 7,80 Open End
S&P 500® Bear UR40ST 0,52 7775,100404 USD 129,85 Open End
Dow Jones Industrial Average Bull UR196P 2,70 52064,938972 USD 185,34 Open End
DAX® Bear UG34TQ 13,27 26856,460074 Punkte 18,82 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Apple Inc. Call UR370U 3,67 350,00 USD 4,66 15.09.2027
Deutsche Bank AG Call UR0EYF 4,21 35,00 EUR 3,36 13.12.2028
Micron Technology Inc. Call UR3ZAM 12,12 1080,00 USD 3,32 16.06.2027
Bayer AG Call UR3ULZ 5,44 42,00 EUR 6,28 16.12.2026
Visa Inc. Call UG2E8L 0,91 420,00 USD 16,01 13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,16 34593,755888 Punkte 6 Open End
DAX® Long HD6SGF 9,91 21329,203341 Punkte 6 Open End
DAX® Long UN71ST 5,63 23888,45534 Punkte 15 Open End
ASML Holding NV Short UR45YM 11,39 1679,953788 EUR 7 Open End
Infineon Technologies AG Short UR33BG 8,81 59,162033 EUR 8 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.