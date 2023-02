10% p.a. mit drei Top-Aktien von François Bloch

von Roman Przibylla, CAT Financial Products

François Bloch ist einer der bekanntesten unabhängigen Börsenexperten der Schweiz. Er bewegt mit seinen Analysen Woche für Woche grosse Volumen. Wöchentlich stellt er seine drei Superstars der Woche vor, die er aus mehr als 40.000 Aktien auswählt. Diese Woche präsentiert uns der Experte wieder drei Aktien, die als Barrier Reverse Convertible (CH1253163971) mit einer Barriere von 55% und einer Laufzeit von 12 Monaten satte 10% p.a. Coupon bringen.

Um welche drei Aktientitel geht es?

ASML ist ein niederländischer Halbleiterausrüster und gilt als einer der führenden Anbieter von Lithographie-Systemen. Im Jahr 2021 verzeichnete das Unternehmen eine starke Nachfrage nach seinen Produkten, insbesondere von führenden Halbleiterherstellern wie Intel und TSMC. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens übertrafen die Erwartungen der Analysten, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Die Aussichten für ASML bleiben daher positiv, da die Nachfrage nach Halbleiterprodukten in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie und der Telekommunikation weiterhin stark ist. Auch François ist zuversichtlich, dass das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein wird, da es in innovative Technologien investiert und in einem Wachstumsmarkt tätig ist.

Potenzial sieht der Börsenexperte ebenfalls bei S&P Global, ein führendes Finanzdaten- und Analyseunternehmen. In den Jahren bis 2021 hat das Unternehmen eine starke Performance gezeigt, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen im Bereich der Finanzanalyse und Daten immer wichtiger wird. Die jüngste Übernahme von IHS Markit wird das Portfolio von S&P Global erweitern und das Unternehmen in eine starke Position bringen, um in zukunftsträchtige Bereiche wie erneuerbare Energien und ESG-Investments zu expandieren. Die Aussichten für S&P Global bleiben daher ebenfalls positiv.

Zoetis kennen wahrscheinlich die wenigsten Anleger aus der Schweiz. Zoetis ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit und Tiermedizin. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Zoetis ist gross, da die Nachfrage nach Tiergesundheit in verschiedenen Regionen der Welt stark zunimmt. Zoetis hat eine starke Position in diesem Bereich und ist in der Lage, in neue Märkte zu expandieren, indem es innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt.

Und wie steht es um die Fundamentaldaten in der Zukunft: Umsatz, Gewinn, Dividende in 2024 und 2025? Sowie das kurz- und langfristige Chartbild? Und wie wählt man bei diesen drei Aktien die richtige Barriere und Laufzeit für ein strukturiertes Produkt?

Das bespreche ich gemeinsam mit François Bloch im Video bei YouTube (siehe unten). Einmal pro Woche stellt der Börsenexperte im YouTube Kanal seine Top-Aktien vor und zeigt, wie man diese handelt. Diese Woche mit einem Barrier Reverse Convertible (CH1253163971) auf diese drei Aktien mit einer Barriere von 55% und einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Produkt bietet so ein optimiertes Chance-Risiko-Verhältnis und zahlt einen fixen Coupon von 10% p.a. Emittentin ist die BCV.

Abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neuer Live-Stream beginnt. Habt ihr Fragen an François Bloch? Dann stellt sie gerne in einem der kommenden Live-Streams und diskutiert mit. Ich freue mich auf euch.

"Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um Werbung im Sinne von Art. 68 FIDLEG und es dient nur zur Information und ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie ist nicht als Empfehlung, Angebot, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder als Rechts- oder Steuerberatung gedacht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft."