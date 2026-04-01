Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft

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Die Fraport AG steht im Zentrum eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Europas. Mit der Eröffnung des neuen Terminal 3 am Flughafen Frankfurt am Main erreicht der Ausbau des Drehkreuzes einen entscheidenden Meilenstein. Gleichzeitig markiert das Projekt einen Wendepunkt für das Unternehmen, das sich nach den massiven Einbrüchen der COVID-19-Pandemie wieder stabilisiert. Trotz steigender Passagierzahlen und wachsender Kapazitäten bleibt das Umfeld anspruchsvoll und zwingt den Konzern zu einer strategischen Neuausrichtung.





Ein Geschäftsmodell mit vielen Säulen



Die Fraport AG ist weit mehr als nur Betreiber des Frankfurter Flughafens. Das Unternehmen zählt zu den international führenden Flughafenbetreibern und ist an zahlreichen Standorten weltweit beteiligt. Neben dem klassischen Aviation-Geschäft umfasst das Geschäftsmodell auch Retail, Immobilienentwicklung sowie Dienstleistungen rund um Flughafenbetrieb und Infrastruktur.



Diese Diversifikation ist ein zentraler Stabilitätsfaktor. Während Einnahmen aus Start- und Landegebühren stark von der Verkehrsentwicklung abhängen, sorgen kommerzielle Aktivitäten für zusätzliche Erlösquellen. Gleichzeitig gewinnt das internationale Geschäft zunehmend an Bedeutung, da viele Auslandsmärkte dynamischer wachsen als der europäische Markt.









Terminal 3 als Meilenstein



Mit der Inbetriebnahme von Terminal 3 im April 2026 erweitert die Fraport AG die Kapazitäten ihres wichtigsten Standorts erheblich. Das neue Terminal ist zunächst auf rund 19 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt und kann perspektivisch auf bis zu 25 Millionen erweitert werden.



Das Projekt, dessen Baukosten sich auf rund vier Milliarden Euro belaufen, zählt zu den größten privaten Infrastrukturinvestitionen in Europa. Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit wurde das Terminal offiziell eröffnet und bildet die letzte große Ausbaustufe des Flughafens.



Strategisch verfolgt Fraport mehrere Ziele. Zum einen soll die langfristige Kapazität gesichert werden. Zum anderen übernimmt Terminal 3 eine zentrale Rolle, da Terminal 2 vorübergehend geschlossen und modernisiert wird.





Warum der Ausbau wirtschaftlich entscheidend ist



Mit Terminal 3 stärkt die Fraport AG die Rolle Frankfurts als internationales Drehkreuz erheblich. Eine höhere Kapazität verbessert die Anbindung an globale Märkte und schafft Vorteile für Exportwirtschaft und Tourismus.



Für den Konzern selbst ergeben sich zusätzliche Erlösquellen. Neben klassischen Flughafengebühren gewinnen insbesondere Einnahmen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen an Bedeutung. Moderne Terminals sind zunehmend als eigenständige Konsum- und Erlebnisräume konzipiert.



Zudem ermöglicht die größere Kapazität Skaleneffekte. Steigende Passagierzahlen führen bei weitgehend fixen Kosten zu überproportionalem Wachstum bei den Erträgen. Gleichzeitig hat der Flughafen Frankfurt bereits heute eine enorme Bedeutung für den Arbeitsmarkt und zählt zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Am Standort arbeiten rund 80.000 Menschen. Durch die Inbetriebnahme von Terminal 3 sollen perspektivisch mehrere tausend zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, insbesondere in den Bereichen Abfertigung, Sicherheit, Einzelhandel und Service.









Erholung mit Verzögerung



Die COVID-19-Pandemie führte zu einem beispiellosen Einbruch im internationalen Luftverkehr und traf auch die Fraport AG hart. Zeitweise kam der Passagierverkehr nahezu zum Erliegen, Investitionen wurden verschoben und die Eröffnung von Terminal 3 verzögerte sich deutlich.



Inzwischen hat sich die Lage spürbar verbessert. Für 2026 rechnet das Unternehmen mit rund 65 bis 66 Millionen Passagieren am Standort Frankfurt. Damit nähert sich das Unternehmen schrittweise dem Vorkrisenniveau an, dem Rekordjahr 2019 mit rund 70,6 Millionen Passagieren, auch wenn dieses noch nicht vollständig erreicht ist.



Für 2025 wurden am Standort Frankfurt bereits rund 63,2 Millionen Passagiere gezählt, ein moderates Wachstum gegenüber dem Vorjahr und ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung.



Für die kommenden Jahre erwartet Fraport eine weitere Normalisierung. Das Vorkrisenniveau soll voraussichtlich bis etwa 2028 wieder erreicht werden.



Gleichzeitig schafft das neue Terminal 3 zusätzliche Kapazitäten, die weiteres Wachstum ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass der Flughafen deutlich mehr Flugbewegungen und Passagiere abfertigen kann, ohne an seine operativen Grenzen zu stoßen.



Der Ausbau durch Terminal 3 ist daher nicht nur ein Wachstumsschritt, sondern auch ein klares Signal, dass Fraport langfristig mit weiter steigender Nachfrage im globalen Luftverkehr rechnet.





Kosten, Kritik und neue Risiken



Trotz der positiven Perspektiven bleibt die Lage herausfordernd. Ein zentraler Kritikpunkt sind die stark gestiegenen Baukosten sowie die lange Bauzeit des Projekts.



Hinzu kommen ökologische Bedenken. Umweltinitiativen kritisieren den Ausbau als klimapolitisch problematisch und warnen vor steigender Lärmbelastung in der Region.



Auch finanziell bringt das Projekt Belastungen mit sich. Die hohe Investitionssumme führt zu steigenden Abschreibungen und Zinskosten, die kurzfristig auf die Profitabilität drücken können. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld volatil, geprägt von geopolitischen Unsicherheiten und schwankender Nachfrage.





Fraports Blick in die Zukunft



Für die kommenden Jahre bewegt sich die Fraport AG in einem Spannungsfeld aus Wachstum und Unsicherheit. Terminal 3 schafft die Grundlage für steigende Passagierzahlen und zusätzliche Einnahmen, erhöht aber gleichzeitig die Komplexität des Betriebs.



Langfristig wird entscheidend sein, wie effizient die neue Infrastruktur genutzt wird und ob es gelingt, wirtschaftliches Wachstum mit steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit zu verbinden.



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