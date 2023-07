onemarkets Blog

Wo geht die Reise für DAX & Co hin? Der Chart-Talk am Dienstag

10.07.23 07:10 Uhr

Wie ist es charttechnisch um den deutschen und den US-Aktienmarkt bestellt? Dieser Frage gehen unsere Experten in der Webinar-Serie "Chart-Talk" am kommenden Dienstag 11. Juli 2023 ab 18:30 Uhr detailliert auf den Grund. Erfahren Sie in 30 kompakten Minuten, welche wertvollen Kurssignale die Werte aktuell senden und welche Handlungsoptionen Anleger:innen haben.