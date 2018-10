Wochenausblick: DAX mit kleinem Wochenplus. EZB und Bilanzen im Fokus!

Die Aktienmärkte präsentierten sich in der zurückliegenden Woche mehrheitlich freundlich. So schob sich der DAX® im Vergleich zur Vorwoche um rund 0,6% nach oben. Dabei hatte der Standardwerteindex sogar einige Gewinnwarnungen zu verkraften. Rückenwind bekamen DAX & Co. durch den Rückgang der Renditen langfristiger Staatsanleihen und guten Unternehmenszahlen aus den USA. Relative Stärke zeigten dabei der TecDAX® und der European Biotech Index.

Der Euro/US-Dollar gab im Wochenverlauf leicht nach und sackte auf die Unterkante des kurzfristigen Seitwärtstrends von 1,145 und 1,161 US-Dollar ab. Der Ölpreis gab ebenfalls nach. Einen gewissen Glanz zeigte hingegen der Goldpreis, der sich deutlich über die Marke von 1.220 US-Dollar pro Feinunzen nach oben schraubte.

Kommende Woche geht die Bilanzsaison weiter. Zudem steht die Notenbanksitzung der EZB und wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA im Fokus.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche stand die Berichtssaison im Fokus der Anleger. Während in den USA die Unternehmen mehrheitlich positiv überraschten – allen voran die Banken und Titel wie Procter & Gamble, waren die Botschaften aus Deutschland teilweise sogar schockierend. Dies gilt vor allem für die erste Reihe. So offenbarten die Zahlen von SAP den Margendruck durch das zunehmende Cloudgeschäft. Bei der Deutschen Lufthansa drückt der hohe Ölpreis und Daimler, Fresenius Medical Care sowie HeidelbergCement mussten gar ihre Jahresziele nach unten revidieren. Besser machte es hingegen Merck, das die Jahresziele bestätigte. Auf Wochensicht spülte diese Nachricht das Papier gar an die DAX®-Spitze.

In der zweiten Reihe fielen unter anderem Biotechnologietitel wie Evotec und Morphosys, der Internetsektor mit Rocket Internet und Zalando sowie Immobilienaktien die Deutsche Wohnen und Grand City mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Die Aktie von Borussia Dortmund und Sixt erzielten gar ein zweistelliges Wochenplus. Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Kommende Woche geht der Datenreigen weiter. So melden aus Deutschland unter anderem ADVA Optical, BASF, Covestro, Deutsche Bank, DWS, Klöckner, Krones, Linde, MTU Aero Engines, Puma, Sartorius und Siltronics Quartalszahlen. Bei den Europäern stehen Anheuser Busch, Nokia, Philips, PSA, Renault und STMicroelectronics und bei den US-Amerikanern Alphabet, Amazon, AT&T, Boeing, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton, Intel, Mircrosoft, T-Mobil US, Texas Instruments, Twitter, Verizon und Visa im Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Oktober

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für November

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Oktober

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Oktober

Europa- Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Oktober

Europa – EZB-Zinssitzung – Bekanntgabe des Zinsentscheids (13:45)

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, September

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Oktober

USA – BIP Q3, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.780/12.000/12.110/12.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.480 Punkte

Der DAX® präsentierte sich zum Wochenschluss etwas leichter. Die Unterstützung im Bereich von 11.480 Punkten konnte jedoch noch gehalten werden. Die Lage bleibt somit weiterhin labil. Solange die Unterstützung hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich von 11.780 Punkten. Kippt der Index hingegen unter 11.480 Punkte droht eine Konsolidierung bis 11.000 Punkte. Ein nachhaltiger Stimmungswandel zeichnet sich frühestens oberhalb von 12.000 Punkten ab. Abwarten könnte aktuell die beste Devise zu sein.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2017 – 19.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.10.2013 – 18.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX® Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten

Obere Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX® HW71M3 5,49 11.200 16.800 20.12.2018 DAX® HX07H2 4,25 11.300 15.800 20.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.10.2018; 17:10 Uhr

Autor: Richard Pfadenhauer