Wochenausblick: DAX schielt über 13.400 Punkte. Ifo, BIP im Fokus!

In der abgelaufenen Woche zeigten sich die Aktienmärkte mehrheitlich freundlich. Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Parlamentswahl in Großbritannien beruhigten die Anleger und von den Notenbanken gab es kein Störfeuer. So verbesserte sich der DAX® im Wochenverlauf um ein Prozent auf 13.300 Punkte und der EuroStoxx®50 Index um 1,05 Prozent auf 3.735 Punkte. In der zweiten Reihe fielen die Aufschläge gar noch höher aus. So markierte der MDAX® ein neues Allzeithoch und dem SDAX® fehlen nur noch wenige Punkte. Überdurchschnittlich stark zeigten sich in der zurückliegenden Woche die Branchenindizes Solactive®Deutscher Maschinenbau und Solactive®German Mergers & Acquisitions Performance Index mit einem Wochenplus von 2,8 beziehungsweise 2,0 Prozent.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen zum Wochenschluss deutlich nach. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,28 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich im Wochenverlauf fester. Gold und Silber konnten die Verluste der Vorwoche eindämmen und Palladium markeierte ein neues Allzeithoch. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil klebt weiterhin an der Marke von 64,50 US-Dollar und der Euro/US-Dollar-Kurs verbesserte sich auf 1,112 US-Dollar. Übringens: Das neue Onemarkets Magazin ist da: Darin erklären wir, wieso Anleger nach Einschätzung des Chefanlagestrategen bei Wealth Management HypoVereinsbank, Philip Gisdakis umdenken müssen, was Prof. Andreas Peichl vom Ifo-Institut für 2020 erwartet und welche DAX®-Titel interessante Ertragschancen bieten. Weitere interessante Beiträge finden sie hier.

Unternehmen im Fokus In der vergangenen Woche regierten die Pluszeichen an den Aktienmärkten. Topwerte im DAX® waren die Anteilsscheine von Infineon und Volkswagen. In der zweiten Reihe verbuchten die Aktien von Aurubis, Delivery Hero, Dürr und Osram sogar zweistellige Gewinne. Zahlreiche Aktien näherten sich im Wochenverlauf wichtigen Hürden. Evotec pendelt seit über drei Monaten zwischen EUR 18 und EUR 21. Kommt nun der Ausbruch nach oben? MorphoSys schraubte sich auf Wochenschlussstandbasis auf ein neues Allzeithoch. Münchener Rück erreichte den höchsten Stand seit April 2002. Salzgitter hat die Hürde bei EUR 19 überwunden. Der nächste Widerstand liegt bei EUR 25,30. VW markierte den höchsten Wochenschlussstand seit August 2015. Vonovia testete zum Wochenschluss die Unterstützung bei EUR 45,80.

Ceconomy, Mircon Technology, Nike und Oracle veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im November. Wichtige Termine China – Industrieproduktion, November

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Dezember

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Januar

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Dezember

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. Dezember

USA – Industrieindex Philly Fed, Dezember

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember

USA – BIP Q3, endgültig Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.300/13.360/13.400 Punkte Unterstützungsmarken: 13.110/13.170/13.200 Punkte Der DAX® schraubte sich sich am Freitag im frühen Handel auf 13.420 Punkte nach oben. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne zwar etwas. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein deutliches Plus. Solange der Index oberhalb der 61,8%-Retracementlinie notiert besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf die Hürde von 13.360 beziehungsweise 13.420 Punkten. Unterstützung findet das Aktienbarometer weiterhin zwischen 13.050 und 13.170 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 15.10.2019 – 13.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.12.014 – 13.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6P27 3,26 8.600 13.600 19.03.2020 DAX® HX6VK5 6,50 8.800 14.000 19.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2019; 17:38 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Autor: Richard Pfadenhauer