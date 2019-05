Wochenausblick: DAX und Dow unter Druck. Apple, Autos und Goldminen im Fokus!

DAX® & Co. setzten die Konsolidierung in der zurückliegenden Woche fort. Großbritanniens Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China entwickeln sich längst zum Dauerthema. Der Rechtsruck in einigen Ländern nach der Europa-Wahl sorgt für zusätzliche Unsicherheit unter den Anlegern. So verlor der DAX® im Wochenvergleich rund 2,4 Prozent auf 11.720 Punkte und der EuroStoxx® 50 2,2 Prozent auf 3.280 Punkte. Die Schwäche an den Aktienmärkten traf auch die US-Märkte. Der S&P®500-Index gab in der abgelaufenen Woche ähnlich wie der DAX® rund 2,4 Prozent nach.

Die Stimmung an den Aktienmärkten spiegelte sich am Kursverlauf am Anleihen- und Rohstoffmarkt wider. Die „Rendite“ langfristiger deutscher Bundesanleihen erreichte mit einem minus von 0,21 Prozent ein neues Allzeittief. Bei vergleichbaren US-Papieren sank die Rendite auf den tiefsten Stand seit Q3 2017. Der Goldpreis setzte sich zum Wochenschluss bei 1.300 US-Dollar pro Feinunze fest und der Ölpreis verlor im Wochenvergleich knapp sieben Prozent. Kommende Woche steht die Zinsentscheidung der EZB an. Möglicherweise kann sie den Märkten Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche verbuchte im DAX® nur die Aktie der Deutschen Telekom ein kleines Plus. Die übrigen DAX®-Titel beendeten die Handelswoche mit einem Verlust. Zu den größten Wochenverlierern zählten die Aktien von Fresenius und Merck. In der zweiten Reihe gab es deutlich mehr Pluszeichen. Die Aktie von Axel Springer profitierte von einem geplanten Engagement von KKR. Knorr Bremse und Rocket Internet konnten mit guten Quartalszahlen aufwarten und der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen SMA Solar profitierte von positiven Analystenkommentaren und knackte die Widerstandsmarke von EUR 23,50. Zum Wochenschluss schob sich die Aktie auf ein neues Jahreshoch.

Im übrigen Europa fiel die Aktie von Vivendi mit einem deutlichen Wochenplus auf. Katalysator war die geplante Übernahme des Bezahlfernsehsenders M7. Finanzwerte zählten indes zu den größten Verlierern im EuroStoxx®50. In den USA waren unter anderem das in der Restrukturierung befindliche Unternehmen General Electric sowie der Medienkonzern Time Warner gefragt. Beim E-Autohersteller Tesla bremste die Abwärtsbewegung zum Wochenschluss etwas ab. Die meisten Bullen zögern jedoch noch einzusteigen.

Unter den Sektoren dominierten ebenfalls die Minuszeichen. Besonders unter Druck kamen der Stoxx® Europe Healthcare und Stoxx® Basic Resources. Zu den wenigen Gewinnern zählten der Stoxx® Telecommunications Index und der Index mit vier Goldkonzernen, BANG Index.

Apple lädt kommende Woche zur Keynote. Die Aktie des iPhone-Herstellers verlor seit Monatsbeginn über 16 Prozent. Aumann, Gerresheimer, Krones, Nordex, Rocket Internet und Sixt laden zur Hauptversammlung und Vonovia zum Investorentag. Aus den USA werden Zahlen zum USA-Autoabsatz gemeldet. Die Daten könnten die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer gibt Zahlen zum Auftragseingang im April bekannt. Aktien aus dem Solactive® Deutscher Maschinenbau Index wie beispielsweise Jenoptik, Kion, Krones und Wacker Neuson rücken damit in den Fokus.

Wichtige Termine

China – Caixin PMI Industrie für China, Mai

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Mai

Deutschland – Auftragseingang Industrie, April

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Mai

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai

Europa – BIP Euro-Zone Q1, zweite Schätzung

Europa – Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank

USA – Auftragseingang Industrie, April

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Mai

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Mai

USA – FED veröffentlicht Beige Book

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 1. Juni

USA – Handelsbilanz, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.850/11.940/12.000/12.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.600/11.710 Punkte

Der DAX® fiel zum Wochenschluss in den Bereich der 38,2%-Retracementlinie von 11.710 Punkte. Dort konnte sich das Aktienbarometer zunächst stabilisieren. Die Chance auf einen Rebound bis in den Bereich von 11.850/11.900 Punkte besteht nach dem Sell-off durchaus. Die Ziele sollten jedoch zunächst nicht all zu hoch gesteckt werden. Das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 11.600 Punkte ist weiterhin hoch.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2019 – 31.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 – 31.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX8M1X 4,24 10.700 13.200 19.12.2019 DAX® HX8XDS 4,63 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.05.2019; 17:40Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Autor: Richard Pfadenhauer