Wochenausblick: DAX  Versorger sorgen für Wochenplus. BMW, ifo und Fed im Fokus!

In der zurückliegenden Woche präsentierte sich der Aktienmarkt recht zwiespältig. Der DAX® und der spanische IBEX® 5 schafften ein leichtes Plus. Auch spezielle Strategien wieder Solactive® German Merger & Acquisitions Performance Index und der sysShares® Large Cap Europe MinRisk TR Index sowie Branchenindizes wie der EuroStoxx® Banks Index und der EuroStoxx® Oil & Gas Index konnten sich im Wochenvergleich verbessern. Zahlreiche europäische Aktienbarometer konnten sich dem Druck der Wall Street jedoch nicht entziehen und verbuchten Verluste. Die Angst vor einem Handelskrieg war derweil eines der maßgeblichen Themen in den zurückliegenden Handelstagen und drückte entsprechend auf die Kauflaune.

Am Anleihenmarkt zeigte sich mehrheitlich ein Rückgang der Renditen. Am Rohstoffmarkt präsentierten sich Öl und Edelmetalle wie Gold derweil wenig verändert.

Kommende Woche stehen eine Reihe von Unternehmensdaten an. Zudem könnten die Märkte Impulse vom ifo-Index und der US-Notenbanksitzung erhalten.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche konnte die Hälfte der DAX®-Werte im Wochenvergleich zulegen. An die Spitze des Wochenrankings schoben sich die beiden Versorger E.On und RWE sowie der Sportartikelhersteller Adidas. Bei den Versorgern sorgte vor allem der geplante Verkauf der RWE-Beteiligung an Innogy an den Rivalen für Auftrieb und stimulierte auch im übrigen Europa Werte wie ENI. ENI knackte dabei das Februarhoch bei EUR 13,85. Bei Adidas leitete ein optimistischer Ausblick auf die kommenden Jahre und ein geplantes Aktienrückkaufprogramm einen Sprint ein. Schlusslicht war ProSiebenSat.1. Die Aktie steigt am Montag in den MDAX® ab und wird durch Covestro ersetzt. In der zweiten Reihe fielen Aixtron, Innogy, Hugo Boss, Puma und Siltronic positiv auf. Hintergrund waren gute Zahlen und ein positiver Ausblick beziehungsweise optimistische Analystenkommentare. Aixtron erreichte dabei den höchsten Stand seit September 2011 und Siltronic ein neues Allzeithoch. Puma lädt kommende Woche zum Investorentag ein.

Kommende Woche werden unter anderem BMW, Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen, Enel, Fedex, Freenet, Fuchs, Grammer, HeidelbergCement, Hella, Petrolub, Leoni, Medigene, Nike, Norma, Oracle, Pfeiffer Vacuum, Talanx, United Internet, Vossloh und Wacker Neuson Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr melden und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Mitte der Woche endet die Zeichnungsfrist für DWS Group.

Wichtige Termine

18.3.: Russland – Wahl des Präsidenten

20.3.: Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für März

20.3.: Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

21.3.: USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März

21.3.: USA – Abschluss der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed) – Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (19:00), PK (19:30)

22.3.: Großbritannien – Zinsentscheid der Bank von England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

22.3.: Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, März

22.3.: Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für März,

22.3.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. März

23.3.: USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Februar

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.470/12.580 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.360/12.400 Punkte

Der DAX® konnte sich in der zurückliegenden Woche weiter erholen und überwand zum Wochenschluss gar die Marke von 12.400 Punkte. Damit bleibt der seit Mitte des Monats gebildete Aufwärtstrend intakt. Die nächste Hürde liegt bei 12.470 Punkten (Märzhoch). Gelingt es diese Marke zu überwinden besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.580 Punkte.

Unterstützung findet der Index im Bereich von 12.360 Punkten. Kippt der Index unter das Level droht eine Konsolidierung bis 12.200 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.02.2018 – 16.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.03.2012 – 16.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX® Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX® HX0EBF 8,00 11.700 13.300 19.04.2018 DAX® HX07ZV 7,82 11.600 13.100 19.04.2018 DAX® HX07ZG 9,09 11.300 13.300 19.04.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 156.03.2017; 17:35 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Autor: Richard Pfadenhauer