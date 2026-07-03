DAX25.779 +0,8%Est506.413 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 ±0,0%Nas25.833 -0,8%Bitcoin54.723 -0,9%Euro1,1437 ±0,0%Öl72,12 +0,8%Gold4.175 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX geht auf Rekordniveau ins Wochenende -- Kein Handel am US-Markt -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein
Nebius Aktie vor Kursexplosion? Warum das NVIDIA-Investment sich verdreifachen könnte Nebius Aktie vor Kursexplosion? Warum das NVIDIA-Investment sich verdreifachen könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wochenausblick – Industrie- und Handelsdaten im Fokus sowie Quartalszahlen zum Wochenausklang

05.07.26 12:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten Quartalszahlen und mehr Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC Wochenausblick zusammengestellt

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.