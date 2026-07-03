Wochenrückblick – Daxund Dow Jones setzten jeweils neues Allzeithoch
04.07.26 12:00 Uhr
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen Was war wichtig Was bewegte den Markt Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst
Werbung
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.