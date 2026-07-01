Xpeng: Auslieferungen steigen, die Aktie bleibt unter Druck

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Xpeng Aktie bleibt unter Druck. Am 17. Juli schloss der in New York gehandelte Hinterlegungsschein bei 13,53 US Dollar. Binnen fünf Handelstagen verlor der Titel rund acht Prozent und seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel. Der Kursrutsch steht im Kontrast zur operativen Erholung im zweiten Quartal. Anleger müssen nun abwägen, ob der chinesische Elektroautobauer nach einem schwachen Jahresauftakt wieder ausreichend Tempo aufnimmt.

Im ersten Quartal sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Prozent auf 13,03 Milliarden Renminbi. Die Fahrzeugerlöse fielen um 23,5 Prozent auf 11,00 Milliarden Renminbi. Xpeng lieferte 62.682 Autos aus und damit 33,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge von 15,6 auf 20,6 Prozent. Die Fahrzeugmarge stieg von 10,5 auf 12,1 Prozent. Kostensenkungen und ein günstigerer Modellmix zeigen Wirkung.

Unter dem Strich weitete sich der Nettoverlust von 0,66 auf 1,78 Milliarden Renminbi aus. Ein Grund liegt in den hohen Zukunftsausgaben. Die Kosten für Forschung und Entwicklung kletterten um 46,8 Prozent auf 2,91 Milliarden Renminbi. Ende März verfügte der Konzern aus Guangzhou über 42,09 Milliarden Renminbi an Barmitteln, Einlagen und kurzfristigen Anlagen. Gegenüber Ende Dezember schrumpfte das Polster allerdings um 5,57 Milliarden Renminbi. Die Bilanz bietet weiterhin Spielraum. Der hohe Mittelabfluss setzt diesem Vorteil jedoch Grenzen. Im zweiten Quartal zog das Volumen deutlich an. Xpeng brachte 103.295 Fahrzeuge zu Kunden und traf damit die eigene Prognosespanne von 100.000 bis 106.000 Einheiten. Allein im Juni waren es 40.126 Autos. Der neue GX steuerte 6.739 Auslieferungen bei. Mit dem MONA L03 erweitert der Hersteller sein Angebot im hart umkämpften Volumenmarkt. Neue Modelle sollen die Auslastung erhöhen sowie die Kosten je Fahrzeug drücken. Strategisch entwickelt sich Xpeng zu einem Anbieter KI gestützter Mobilität. Neben vier neuen Modellen stehen Robotaxis und humanoide Roboter auf der Agenda. Hinzu kommen das selbst entwickelte Fahrerassistenzsystem und die internationale Expansion. Erlöse aus Dienstleistungen und sonstigen Aktivitäten stiegen im ersten Quartal um 41,2 Prozent auf 2,03 Milliarden Renminbi. Die Sparte profitierte vor allem von Entwicklungsleistungen sowie dem Geschäft mit Teilen und Zubehör. Das stärkt den technologischen Ansatz. Preiskampf, höhere Kosten für Batterien und Speicherchips sowie der Kapitalbedarf bleiben zentrale Risiken. Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. Von 33 erfassten Stimmen lauten 25 auf Kaufen, sechs auf Halten und zwei auf Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel aus 27 Schätzungen beträgt 23,05 US Dollar. Die Spanne reicht von 15,15 bis 30,45 US Dollar. Macquarie stufte Xpeng Ende Mai auf Kaufen hoch. BNP Paribas hatte den Titel im April hingegen von Neutral auf Verkaufen zurückgenommen. Die große Bandbreite der Kursziele spiegelt die Unsicherheit über Margen, Konkurrenzdruck und den Zeitpunkt nachhaltiger Gewinne.

XPeng Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 28.06.2021– 20.07.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisch dominiert der Abwärtstrend. Bei 13,53 US Dollar notiert die Aktie rund 15,5 Prozent unter der 100 Tage Linie bei 16,02 US Dollar und etwa 25,8 Prozent unter der 200 Tage Linie bei 18,24 US Dollar. Beide Durchschnittslinien verlaufen oberhalb des Kurses und bestätigen das angeschlagene mittelfristige Bild. Eine erste Stabilisierung verlangt die Rückkehr über 16,02 US Dollar. Zwischen 18 und 20 US Dollar wartet anschließend eine breite Widerstandszone. Dort treffen die 200 Tage Linie und mehrere frühere Wendepunkte aufeinander. Auf der Unterseite bildet die Region um 11 US Dollar die erste Unterstützung. Fällt diese Marke nachhaltig, rückt die psychologisch wichtige Zone um 10 US Dollar in den Fokus.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf XPeng Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit XPeng Inc. UG5DDX 1,11 9,027176 USD 10,155573 USD 3 Open End XPeng Inc. UN7XM7 0,5 11,846779 USD 13,031457 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 10:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf XPeng Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit XPeng Inc. UG5DDZ 2,38 18,040452 USD 16,912924 USD -3 Open End XPeng Inc. UG9CDJ 3,10 16,235907 USD 14,883456 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.07.2026; 10:00 Uhr

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