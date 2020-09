Technologie mit Zukunft

Wie das Unternehmen mitteilte, kletterte der Umsatz um 14 Prozent auf 35,7 Mio. Euro. Besonders kräftig legten die Erlöse im Systemgeschäft zu. Sie stiegen um 77 Prozent auf 10,5 Mio. Euro. Aber auch das margenstarke Servicegeschäft mit der Vermietung von Containern und Boxen für den Transport temperatursensibler Güter - mehrheitlich aus dem Pharma- und Biotech -Bereich - entwickelte sich mit einem Plus von 21 Prozent auf 16,8 Mio. Euro weiter sehr dynamisch. Lediglich im Produktgeschäft musste der Konzern Federn lassen. Hier besteht allerdings Aufholpotenzial im zweiten Halbjahr. Besonders erfreulich: Das Ebitda erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich überproportional um 44 Prozent auf 6,3 Mio. Euro. Die entsprechende Marge stieg damit von 14 auf 18 Prozent. Beim Ebit gelang der Sprung in die Gewinnzone, es verbesserte sich von minus 1,6 Mio. Euro auf plus 0,2 Mio. Euro. Auch der Ausblick klingt gut: Angesichts der ungebrochen positiven Aussichten, insbesondere im Bereich der TempChain-Logistik, geht der Vorstand davon aus, die bisherige Wachstumsdynamik auch im verbleibenden Geschäftsjahr fortsetzen zu können und konkretisierte daher die Prognose auf ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von zehn bis 15 Prozent (zuvor: moderates bis mittelstarkes Wachstum) sowie eine Ebitda-Marge leicht über Vorjahresniveau (bisher: stabil). Nur ein Corona-Effekt? Nein, meint Unternehmenschef Joachim Kuhn. Zwar habe sich die die Nachfrage nach Transportboxen und -containern von va-Q-tec durch die Krise deutlich erhöht. Der langfristige Trend zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ende aber nicht mit CoVid-19. "Staaten weltweit integrieren die Förderung nachhaltigen Wirtschaftens in ihre Corona-Konjunkturprogramme. Davon können wir mit unseren Produkten und Lösungen für mehr Energieeffizienz besonders profitieren." Das scheint auch die Börse so zu sehen. Denn die Aktie steigt immer weiter. Der Turbo aus ZJ 19.2020 hat sich daher inzwischen verdreifacht. Zeit, in ein Papier mit höherem Hebel zu wechseln (ISIN DE000MA08Z31).





Wolfgang Raum ist seit Mitte 2005 Chefredakteur des ZertifikateJournal Deutschland. Insgesamt kann Raum auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Kapitalmarkt-Journalismus verweisen. Unter anderem war der 41-Jährige mehr als fünf Jahre für das Anlegermagazin CAPITAL Depesche verantwortlich. Neben seiner wöchentlichen Kolumne in der „Euro am Sonntag“ ist er regelmäßig als Experte in TV-Shows zu Gast, beispielsweise bei Bloomberg.TV und der 3satBörse. Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.