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Zinsängste und Nahost Eskalation belasten Märkte zum Wochenauftakt

08.06.26 11:10 Uhr

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Zinsängste und Nahost Eskalation belasten Märkte zum Wochenauftakt | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
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Der DAX notiert im frühen Handel schwächer, während sich der Euro Stoxx 50 vergleichsweise stabil zeigt. Vorbörslich deuten die US Indizes auf ein uneinheitliches Bild hin. Während der Dow Jones leicht nachgibt, legen der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 moderat zu. In Asien schloss der Nikkei 225 mit leichten Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Auslöser der jüngsten Marktreaktion bleiben überraschend robuste US Arbeitsmarktdaten. Die starken Beschäftigungszahlen haben die Erwartung verstärkt, dass die US Notenbank ihren restriktiven Kurs länger fortsetzen könnte. Gleichzeitig sorgen steigende Ölpreise infolge der Nahost Eskalation für neue Inflationssorgen. Marktteilnehmer richten den Blick heute zudem auf die deutschen Auftragseingänge der Industrie sowie auf aktualisierte US Inflationserwartungen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus der Einzelwerte steht heute Infineon. Nach dem massiven Rückschlag vom Freitag setzt sich die Korrektur beim Chipkonzern fort. Anleger ziehen sich weltweit aus hoch bewerteten Halbleiterwerten zurück, nachdem insbesondere an der Nasdaq ein breiter Abverkauf bei KI nahen Aktien eingesetzt hatte. Auch asiatische Technologiebörsen gerieten stark unter Druck.

Schwach präsentieren sich ebenfalls Lufthansa und Tui. Die Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und Iran belastet den gesamten Reisesektor. Hintergrund sind steigende Ölpreise sowie Sorgen über mögliche Einschränkungen im internationalen Luftverkehr. Vorbörslich geraten beide Titel deshalb unter zusätzlichen Verkaufsdruck.

Auch Chemiewerte stehen auf den Verkaufslisten. Evonik verliert nach einer vorsichtigeren Brancheneinschätzung an Boden. Anleger fürchten angesichts hoher Energiekosten und zunehmender Konjunktursorgen einen erneuten Abschwung im europäischen Chemiesektor. Der Druck auf zyklische Industriewerte nimmt damit zum Wochenauftakt weiter zu.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UN6WJD 10,33 23509,987034 Punkte 24,08 Open End
Nasdaq-100® Bear UN82SA 36,96 33434,519551 Punkte 6,78 Open End
DAX® Bear UG66LC 31,95 27713,42694 Punkte 7,6 Open End
X-DAX® Bull UN636A 23,5 22226,994066 Punkte 10,48 Open End
DAX® Bull UN8DRW 7,37 23885,053314 Punkte 36,91 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Eli Lilly & Co Call UN1G0L 0,25 1500,00 USD 7,72 16.09.2026
TSMC Call UN4WBP 8,66 370,00 USD 2,97 13.01.2027
S&P 500® Call UG1PB2 4,69 6900,00 Punkte 12,72 19.06.2026
SAP SE Call UN4R7W 0,57 190,00 EUR 7,75 16.09.2026
Microsoft Corp. Put HD9KET 1,07 420,00 USD 19,73 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Tesla, Inc. Short UN14DL 2,20 456,174219 USD 6 Open End
DAX® Short UN6Z59 3,20 26407,852774 Punkte 15 Open End
Tesla, Inc. Short UN3U6N 1,05 430,099775 USD 10 Open End
DAX® Long UG6H8P 3,48 19816,57328 Punkte 5 Open End
BBVA S.A. Short UN0XQM 2,60 24,260073 EUR 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.06.2026; 10:30 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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