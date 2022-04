Aktien Schweiz gut behauptet - Versicherer folgen Zinsen nach oben

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Krieg in der Ukraine und Inflationssorgen haben am Montag die Kauflaune am schweizerischen Aktienmarkt gedämpft. Auf die Stimmung drückte auch die andauernde Abriegelung von Schanghai im Rahmen der strengen Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Etwas Unterstützung kam vom Ergebnis der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, die Amtsinhaber Macron für sich entschieden hat.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.529 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,48 (zuvor: 37,79) Millionen Aktien.

Auf der Gewinnerseite fanden sich defensive Werte wie Swisscom (+1,6%) oder die Aktien der Pharmahersteller Novartis (+1,2%) und Roche (+0,6%). Nestle verloren optisch 0,3 Prozent bzw 0,42 Franken. Die Titel wurden mit einem Dividendenabschlag von 2,80 Franken gehandelt.

Die zuletzt gestiegenen Marktzinsen verhalfen vor allem den Aktien von Versicherern zu Kursgewinnen, während die Kurse der Banken von der Sorge gebremst wurden, dass der Ukrainekrieg und die Inflation die Wirtschaft bremsen und damit auch das Geschäft der Geldhäuser beeinträchtigen könnten. Credit Suisse und UBS verbesserten sich um 0,3 und 0,1 Prozent. Swiss Life, Swiss Re und Zurich schlossen 1,3 bis 2,8 Prozent höher.

Negativ sind steigende Zinsen hingegen für den Technologiesektor. Hier gaben Logitech um 2,3 Prozent nach und AMS-Osram um 2,5 Prozent.

Die jüngste Pandemiewelle in China und die im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland belasteten den Luxusgütersektor. Richemont verbilligten sich um 1,6 Prozent und Swatch um 1,8 Prozent.

