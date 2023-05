Analysten: Geldmärkte unterschätzen eventuell EZB-Zinserhöhungen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Märkte unterschätzen wahrscheinlich, um wie viel mehr die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze anheben muss, da sie davon ausgehen, dass die Inflation rasch von den derzeit sehr hohen Niveaus zurückgehen wird, sagen Analysten. Die EZB hat die Zinssätze vergangene Woche um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent angehoben, und Präsidentin Christine Lagarde hat deutlich gemacht, dass die Zinsen weiter steigen werden.

Trotz dieser Aussagen deuten die Geldmarktpreise inzwischen darauf hin, dass der Einlagensatz seinen Höchststand bei 3,50 Prozent erreichen wird; in der Woche vor der EZB-Sitzung hatte die Erwartung bei 3,60 bis 3,65 Prozent gelegen. Viele Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Zinssätze bei 3,75 Prozent oder höher liegen werden, nachdem Lagarde erklärt hatte, dass die Zentralbank bei ihren Bemühungen, die sehr hohe Inflation zu senken, "noch viel zu tun hat".

"Wir halten die derzeitigen Marktpreise für den Endsatz für zu dovish", erklärten die Zinsstrategen der Societe Generale. Die französische Bank erwartet, dass der Einlagensatz im September einen Höchststand von 4,00 Prozent erreichen wird, da die Inflation weiterhin sehr hoch ist.

Die Preisgestaltung am Geldmarkt deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer immer noch davon ausgehen, dass die Inflation stark zurückgehen wird, da die jüngsten deutlichen Zinserhöhungen die Wirtschaft belasten. Die Ökonomen von Barclays sagen, dass die Zinsankündigung vom Donnerstag, einschließlich Lagardes Kommentar, dass die EZB "nicht pausiert", "unsere Erwartungen unterstützt, dass die EZB zwei weitere Erhöhungen um 25 Basispunkte vornehmen und den Zyklus im Juli mit einem Einlagensatz von 3,75 Prozent beenden wird".

Auch die Ökonomen von Daiwa Capital Markets prognostizieren nach zwei Zinserhöhungen im Juni und Juli einen Höchststand von 3,75 Prozent, da sie davon ausgehen, dass es einige Monate dauern wird, bis die Inflation zurückgeht. "Ein klarer Abwärtstrend bei der wichtigsten Kerninflationskennzahl könnte sich erst Ende des dritten Quartals abzeichnen", erklärten Chris Scicluna und Emily Nicol von Daiwa.

Die moderateren Zinserwartungen, die in den Geldmärkten eingepreist sind, wurden wahrscheinlich auch durch die Erklärung der US-Notenbank vom Mittwoch beeinflusst, die mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte einherging und in der es hieß, dass die Zinssätze nun ihren Höhepunkt erreicht haben könnten.

Die EZB hat das Tempo ihrer Zinserhöhungen von 50 Basispunkten im März auf 25 Basispunkte verlangsamt, doch gehen Analysten davon aus, dass es nicht mehr viele Monate dauern wird, bis sie in die Fußstapfen der Fed tritt und die Zinssätze konstant lässt.

Die EZB scheine sich dem Ende ihres Straffungszyklus zu nähern, so dass in den kommenden Monaten zwei - oder vielleicht sogar nur eine - weitere Zinserhöhung anstehen, meinte Angel Talavera, Leiter des Bereichs Europa bei Oxford Economics. "Da die US-Notenbank das Ende ihres eigenen Zinserhöhungszyklus signalisiert und die EZB die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf die Kreditvergabe in Europa stärker in den Vordergrund rückt, muss die Inflation jetzt nur noch nach unten tendieren", erklärte Talavera.

