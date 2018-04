Japans Notenbank will sich nicht von Politik beeinflussen lassen

Die Bank von Japan nehme natürlich die Politik zur Kenntnis, sagte ihr Chef Haruhiko Kuroda am Dienstag im Parlament. "Wenn wir die Debatte über einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik führen müssen, werden wir unsere Entscheidung nicht von der politischen Lage beeinflussen lassen." Intern führe die Notenbank bereits diese Diskussion. Kuroda kündigte an, die Notenbank werde die Märkte informieren, sobald der Zeitpunkt für einen derartigen Schritt näher rücke. Das sei aber noch nicht der Fall.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hatte Kuroda unlängst für eine weitere fünfjährige Amtszeit an der Spitze der Zentralbank nominiert, die am 9. April beginnt. Die Wirtschaft des Landes ist zwar bereits seit einiger Zeit auf Erholungskurs. Jedoch kommt die Inflation nicht richtig in Schwung. Sie verharrte zuletzt bei Werten um ein Prozent. Das liegt deutlich unter der Notenbank-Zielmarke von zwei Prozent.

Tokio (Reuters)

Bildquellen: LisaS. / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com, Andresr / Shutterstock.com