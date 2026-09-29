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Australiens Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet auf 15-Jahreshoch

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Notenbank von Australien hat den Leitzins wegen der erhöhten Inflation wie erwartet auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben. Der Leitzins werde auf 4,60 Prozent erhöht, von zuvor 4,35 Prozent, wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney mitteilte. Analysten hatten den Zinsschritt in diese Höhe erwartet. Der Leitzins wurde damit das vierte Mal in diesem Jahr angehoben und ist so hoch wie seit 2011 nicht mehr.

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Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat einstimmig gefällt worden. In der Stellungnahme lieferten die Notenbanker Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung. Sie machten deutlich, dass die Zinsen weiter steigen könnten, wenn dies nötig sein sollte.

Höhere Kraftstoffpreise seien teilweise auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen übertragen worden, heißt es in der Stellungnahme. "Der Ausschuss konzentriert sich weiterhin darauf, zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt."

In Australien lag die Inflation nach jüngsten Daten im Juli bei 3,5 Prozent. Für August wird ein weiterer deutlicher Anstieg erwartet. Trotz der Zinserhöhung ist der Kurs des Australischen Dollar im Handel mit dem US-Dollar gefallen./jkr/stk

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