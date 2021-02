Bank of England bestätigt Leitzins und Kaufprogramm

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins verharrte auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent, wie die Notenbank nach einer Ratssitzung mitteilte. Auch das Kaufprogramm im Volumen von 895 Milliarden Pfund wurde bestätigt. Beide Beschlüsse fielen einstimmig.

Im Vorfeld der Ratssitzung waren sich Ökonomen nicht sicher, welche Entscheidung die BoE treffen wird, eine Erhöhung des Kaufprogramms war für möglich gehalten worden. Zuletzt hatte die BoE das Kaufvolumen im November um 150 Milliarden Pfund erhöht.

Eine Senkung des Leitzinses in den negativen Bereich war allerdings als wenig wahrscheinlich eingestuft worden, auch wenn sich einige externe Ratsmitglieder zuletzt positiv über einen solchen Schritt geäußert hatten.

Die Notenbank erklärte allerdings, dass es an der Zeit sei, mit den Vorbereitungen für negative Zinsen zu beginnen. "Während dem Rat klar war, dass er kein Signal senden wollte, dass er beabsichtigt, irgendwann in der Zukunft einen negativen Leitzins festzulegen, kam er insgesamt zu dem Schluss, dass es angemessen wäre, mit den Vorbereitungen zu beginnen, um die Fähigkeit zu schaffen, dies zu tun, wenn es in der Zukunft notwendig ist."

February 04, 2021 07:17 ET (12:17 GMT)