Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Von Paul Hannon und Andreas Plecko

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins zum 14. Mal in Folge erhöht. Sie signalisierte zudem, dass sie dies möglicherweise noch einmal tun wird, um den schnellsten Anstieg der Verbraucherpreise in der Gruppe der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) zu bremsen. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit Februar 2008. Der Schritt entsprach den jüngsten Erhöhung der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Ökonomen und Börsianer hatten mehrheitlich mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Der Beschluss für die Erhöhung fiel mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen. Ein Ratsmitglied stimme für konstante Zinsen, zwei Ratsmitglieder wollten eine Erhöhung um 50 Basispunkte. Im Juni hatte die Notenbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte erhöht.

Wie die USA hat sich auch die britische Wirtschaft im vergangenen Jahr als widerstandsfähig erwiesen und den Erwartungen getrotzt, dass sie nach dem Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise infolge der russischen Invasion in der Ukraine in eine Rezession abgleiten würde. Wirtschaftsexperten warnen jedoch, dass die steigenden Kreditkosten die Wirtschaft noch in eine Schrumpfung treiben könnten.

Da die BoE noch nicht sicher sein kann, dass die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent zurückgeht, erklärte sie, sie werde ihren Leitzins erneut anheben, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass große Lohnerhöhungen zu weiteren Preissteigerungen führen werden, insbesondere im dominierenden Dienstleistungssektor. "Wir wissen, dass die Inflation die am wenigsten Wohlhabenden am härtesten trifft, und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass sie ganz auf das 2%-Ziel zurückfällt", erklärte BoE-Gouverneur Andrew Bailey.

Die BoE deutete an, dass sie sich möglicherweise in der Endphase ihrer langen Serie von Zinserhöhungen befindet. Die Zentralbank prognostizierte, dass die Inflation ab Mitte 2025 unter ihrem Ziel von 2 Prozent liegen würde, wenn sie ihren Leitzins auf 6,00 Prozent anheben würde, was die Finanzmärkte vor der aktuellen Sitzung als wahrscheinlichen Höchststand ansahen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Notenbanker nicht davon überzeugt sind, dass sie so weit gehen müssen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

August 03, 2023 07:18 ET (11:18 GMT)