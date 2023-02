Bank of England erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

GO

Heute im Fokus

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX legt zu -- BioNTech steckt Millionenbetrag in Plasmid-DNA-Produktion -- Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung -- Meta mit Gewinnschwund -- Infineon, Shell, Merck im Fokus

Britische Notenbank hebt Leitzins erneut deutlich an. Ferrari 2022 mit Rekordjahr. Hunderte deutsche Coca-Cola-Beschäftigte haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Lufthansa kooperiert mit Varo Energy bei nachhaltigen Flugkraftstoffen. DWS peilt nach hohem Mittelabfluss Wachstum bei Neukundengeldern an. Airbus einigt sich endgültig mit Qatar Airways im A350-Rechtsstreit.