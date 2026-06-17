DAX24.976 +0,2%Est506.318 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +2,2%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.911 -0,1%Euro1,1470 -0,3%Öl78,52 -0,2%Gold4.244 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX höher - unter 25.000 Punkten -- US-Börsen fest erwartet -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
Straumann: Hohe Zahlungsbereitschaft für ein strahlendes Lächeln ermöglicht Anhebung der Profitabilitätsprognose! Straumann: Hohe Zahlungsbereitschaft für ein strahlendes Lächeln ermöglicht Anhebung der Profitabilitätsprognose!
Valmont Industries profitiert massiv von KI-Stromhunger und explodiert nach Prognoseanhebung! Valmont Industries profitiert massiv von KI-Stromhunger und explodiert nach Prognoseanhebung!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bank of England lässt Leitzins bei 3,75 Prozent

18.06.26 13:19 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins stabil gehalten und reagierte damit ebenso wie andere Zentralbanken vorsichtig auf Anzeichen dafür, dass die Straße von Hormus bald wieder geöffnet werden könnte. Der Leitzins verharrte bei 3,75 Prozent, dem Stand, auf dem er seit Dezember liegt.

Die Öl- und Erdgaspreise sind gesunken, seit der Iran und die USA bekanntgegeben haben, dass sie sich auf ein vorläufiges Abkommen geeinigt haben, liegen jedoch weiterhin über dem Vorkriegsniveau.

Viele Details des endgültigen Abkommens müssen noch geklärt werden, und es ist unklar, wie schnell die Energielieferungen, die durch die Straße von Hormus transportiert werden, wieder das Vorkriegsniveau erreichen werden.

Für den geldpolitischen Ausschuss der BoE bedeutet das potenzielle Friedensabkommen, dass das Risiko eines anhaltenden Inflationsanstiegs zwar verringert, aber nicht vollständig beseitigt wurde. Auch wenn es den meisten Notenbankern weniger wahrscheinlich erscheint, dass sie die Zinsen in diesem Jahr anheben müssen, haben sie dies dennoch nicht ausgeschlossen.

Andere Zentralbanken haben angesichts der Aussicht auf ein dauerhaftes Friedensabkommen einen ähnlich vorsichtigen Kurs eingeschlagen. Die Bank of Japan warnte, dass sie ihren Leitzins möglicherweise erneut anheben werde, nachdem sie die Zinsen bereits auf den höchsten Stand seit 31 Jahren erhöht hatte, während der Chefökonom der Europäischen Zentralbank erklärte, die Zinsen in der Eurozone könnten erneut angehoben werden.

"Ich würde umgehend auf alle Anzeichen reagieren, dass ein länger anhaltender Anstieg der Energiepreise zu stärkeren möglichen Zweitrundeneffekten führen könnte", sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey.

Tatsächlich stimmten zwei der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) für eine Anhebung des Leitzinses auf 4,00 Prozent und argumentierten, dass eine straffere Geldpolitik erforderlich sei, um den Inflationsdruck einzudämmen, der sich seit Kriegsbeginn Ende Februar bereits aufgebaut habe.

"Angesichts der bevorstehenden Wiedereröffnung der Meerenge liegt die Vermutung nahe, dass der globale Zinserhöhungszyklus bereits vorbei ist", sagte Dario Perkins, Ökonom bei TS Lombard. "Diese Einschätzung scheint aber falsch zu sein. Die Kerninflation ist nach wie vor zu hoch, und das Wachstum dürfte wieder an Fahrt gewinnen."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 07:20 ET (11:20 GMT)