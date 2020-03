Bester Zeitpunkt für Kredite – CBRE: Niedriges Zinsniveau setzt sich wegen konjunktureller Abschwächung fort

Aufgrund der verhaltenen Bedingungen im weltweiten Handel wird sich das Zinsniveau in Europa weiterhin niedrig halten – der Einfluss der Corona Krise ist dabei noch unklar.

In den letzten Jahren sank das Wirtschaftswachstum in Europa stetig, aktuell liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 0%. Das rührt von internationalen Spannungen insbesondere im Handel zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sowie dem Brexit, der die Wirtschaft beeinträchtigt. Im Oktober 2019 sagte der IWF sogar eine internationale Wirtschaftsflaute voraus.

Bedeutet die Wirtschaftslage eine höhere Risikobereitschaft?

In einer Pressemitteilung von Anfang Januar 2020 veröffentlichte CBRE, der größte globale Immobiliendienstleister, das Ergebnis des Real Estate Market Outlook 2020 für EMEA. Demnach wird die Inflation ihre Zielmarke nicht erreichen und die Zinssätze niedrig bleiben. Dennoch fügt Richard Holberton, Head of Occupier Research bei CBRE EMEA, in einem Kommentar zur Pressemitteilung hinzu, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum zwar verlangsamt, nicht aber aussetzen werde. Die Zentralbanken weiten zur Unterstützung der Wirtschaft ihre Liquidität aus und kehren zu einer akkommodierenden Geldpolitik zurück – eine quantitative Lockerung durch die EZB eingeschlossen. Für Sparer bedeutet das niedrigere Renditen, weswegen der CBRE mit einer höheren Risikobereitschaft bei Anlegern rechnet, was wiederum einen Anstieg der Kreditaufnahmen und Bauaufträge in diesem Jahr bedeuten könnte.

Vorhersagen der CBRE

Des Weiteren besagen die Prognosen der CBRE, dass die Entwicklungen im Logistik- und Einzelhandelsbereich durch Online-Shopping massiv beeinflusst werden. So sollen in Kontinentaleuropa, wo weniger online eingekauft wird als in Großbritannien, die Renditen für Einzelhandelsimmobilien denen aus dem Vorjahr entsprechen oder leicht ansteigen. Die Pressemitteilung geht ebenfalls detailliert auf die Entwicklungen in weiteren Branchen ein, gibt aber keine Einschätzungen über mögliche Veränderungen bezüglich der Renditen bekannt. Vorsicht sollen Investoren bei Wohnimmobilien walten lassen, da die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen zur Ermöglichung bezahlbaren Wohnraums ein Risiko darstellen.

Einfluss der Corona Krise

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung ging man allerdings noch nicht von einer wirtschaftlichen Belastung des Euroraums durch das neuartige Coronavirus aus, wie es nun Mitte März der Fall ist.

Aktuell beobachtet nach Angaben von Präsidentin Christine Lagarde die EZB die wirtschaftliche Lage und wird entsprechend handeln. Ob oder welchen Einfluss dies auf den sowieso schon sehr tief liegenden Leitzins haben wird, ist momentan nicht abzusehen.

Bildquellen: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com