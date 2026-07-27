Erwartungen erfüllt

Am Mittwoch stand ein wichtiger geldpolitischer Termin auf der Agenda: der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. So ist er ausgefallen.

Fed belässt Leitzins zum fünften Mal in Folge bei 3,50 bis 3,75 Prozent

Nachlassende Inflation und schwächerer Arbeitsmarkt stützen Zinspause

Anleger richten den Blick nun auf den weiteren Zinspfad der Notenbank

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Die US-Notenbank hat den Leitzins bei ihrer zweiten Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am Mittwoch zum fünften Mal in Folge unverändert gelassen. Der Zielkorridor bleibt bei 3,50 bis 3,75 Prozent und entspricht damit den Erwartungen der meisten Marktteilnehmer.

Inflation und Arbeitsmarkt sprechen für eine Zinspause

Die Inflation hat sich zuletzt weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5 Prozent, nach 4,2 Prozent im Mai. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Lebensmittel sank von 2,9 auf 2,6 Prozent.

Gleichzeitig verlor der Arbeitsmarkt an Dynamik. Im Juni entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 57.000 neue Stellen und damit deutlich weniger als von Ökonomen erwartet. Die Arbeitslosenquote ging dennoch leicht auf 4,2 Prozent zurück.

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Auf der Sitzung am 28. und 29. Juli veröffentlicht der Offenmarktausschuss keine neuen Wirtschaftsprognosen. Der nächste Dot Plot mit den Zinserwartungen der Fed-Mitglieder ist für die Sitzung am 15. und 16. September 2026 vorgesehen.

Märkte richten den Blick auf Warshs Ausblick

Für die Finanzmärkte stand weniger die Entscheidung selbst als vielmehr der Ausblick im Mittelpunkt. Ein unveränderter Leitzins sorgt zunächst für stabile Rahmenbedingungen an den Aktien- und Anleihemärkten. Entscheidend dürfte nun die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh um 20:30 Uhr MESZ sein. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob innerhalb des Offenmarktausschusses bereits Unterstützung für eine mögliche Zinserhöhung im September wächst.

Für Sparer bleibt vorerst alles beim Alten

Für Sparer hat die Entscheidung zunächst kaum unmittelbare Auswirkungen. Die Konditionen für Tagesgeld und Festgeld dürften sich kurzfristig kaum verändern. Sollten die Währungshüter den Leitzins im September anheben, könnten Banken ihre Angebote für Festgeld allerdings attraktiver gestalten.

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Die nächste FOMC-Sitzung findet am 15. und 16. September 2026 statt. Dann veröffentlicht die US-Notenbank neben neuen Wirtschaftsprognosen auch einen aktualisierten Dot Plot. Bis dahin dürfte insbesondere die Entwicklung von Inflation und Arbeitsmarkt darüber entscheiden, ob die Diskussion über weitere Zinsschritte an Fahrt gewinnt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net