DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.291 -0,1%Euro1,1852 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.681 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Experten: US-Notenbank Fed dürfte Leitzins senken

17.09.25 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts des schwachen US-Arbeitsmarktes wächst der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins erstmals seit Dezember 2024 zu senken. Gibt die Fed an diesem Mittwoch (20:00 Uhr MESZ) nach oder bleibt sie bei der bisherigen Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent? Für letzteres spräche die Inflation, die sich zuletzt verstärkte.

Wer­bung

Analysten zufolge dürften die deutlichen Risiken auf dem Arbeitsmarkt aber überwiegen und der Hauptgrund für mindestens einen Zinsschritt nach unten sein. Vergangene Woche hatte sich etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) zuversichtlich geäußert. Die Fed könne nun vorsichtig mit Zinssenkungen beginnen, sagte IWF-Kommunikationsdirektorin Julie Kozack. Die vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Senkung dürften indes eine untergeordnete Rolle für die Entscheidung der Fed spielen.

Zwar kann die Notenbank mit einer Zinssenkung dafür sorgen, dass unter anderem Verbraucher und Unternehmen Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Das könnte die Arbeitsmarktentwicklung stärken. Zu niedrige Zinsen können aber auch dafür sorgen, dass sich die Inflation weiter verstärkt. Experten befürchten ferner eine deutliche Zunahme der Teuerungsrate infolge von Trumps Zollpolitik - dadurch dürften die Preise für importierte Waren steigen./ngu/DP/nas