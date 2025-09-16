Experten: US-Notenbank Fed dürfte Leitzins senken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts des schwachen US-Arbeitsmarktes wächst der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins erstmals seit Dezember 2024 zu senken. Gibt die Fed an diesem Mittwoch (20:00 Uhr MESZ) nach oder bleibt sie bei der bisherigen Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent? Für letzteres spräche die Inflation, die sich zuletzt verstärkte.

Analysten zufolge dürften die deutlichen Risiken auf dem Arbeitsmarkt aber überwiegen und der Hauptgrund für mindestens einen Zinsschritt nach unten sein. Vergangene Woche hatte sich etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) zuversichtlich geäußert. Die Fed könne nun vorsichtig mit Zinssenkungen beginnen, sagte IWF-Kommunikationsdirektorin Julie Kozack. Die vehementen Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Senkung dürften indes eine untergeordnete Rolle für die Entscheidung der Fed spielen.

Zwar kann die Notenbank mit einer Zinssenkung dafür sorgen, dass unter anderem Verbraucher und Unternehmen Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Das könnte die Arbeitsmarktentwicklung stärken. Zu niedrige Zinsen können aber auch dafür sorgen, dass sich die Inflation weiter verstärkt. Experten befürchten ferner eine deutliche Zunahme der Teuerungsrate infolge von Trumps Zollpolitik - dadurch dürften die Preise für importierte Waren steigen./ngu/DP/nas