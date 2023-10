EZB-Direktorin Schnabel: Höhere Zinsen notwendig bei steigender Inflation

FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung im Fall einer steigenden Inflation bekräftigt. "Ich sehe immer noch Aufwärtsrisiken bei der Inflation", sagte Schnabel in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der kroatischen Zeitung "Jutarnji list". So könnte es zu neuen Angebotsschocks kommen. Zudem könnten die Löhne stärker als erwartet steigen, sagte Schnabel.

Diese Risiken für die Preisentwicklung müssen nach Einschätzung der EZB-Direktorin "sorgfältig überwacht" werden. Sollten die Risiken tatsächlich Wirklichkeit werden, "könnten weitere Zinserhöhungen notwendig werden".

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt im September die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation das zehnte Mal in Folge angehoben. Weitere Schritte machte die Notenbank von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig.

Zuletzt hatte sich der französische Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau gegen eine weitere Zinserhöhung ausgesprochen. "Seit der Ratssitzung sehen wir gute Inflationszahlen und zugleich einen starken Anstieg der langfristigen Zinssätze", sagte Villeroy de Galhau in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt". "Deshalb glaube ich, dass es derzeit keine Rechtfertigung für eine weitere Anhebung der EZB-Zinsen gibt." Die jüngsten Zinserhöhungen würden erst mit Verzögerung ihre Wirkung entfalten, sagte das französische Ratsmitglied./jkr/jsl/jha/