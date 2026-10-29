EZB besänftigt die Märkte: Leitzins bleibt unangetastet - Erhöhung im Dezember?

EZB-Zinsentscheid

29.10.26 17:28 Uhr

Die EZB hat ihre Entscheidung zum aktuellen Leitzins getroffen und damit erneut die Richtung für die künftige Geldpolitik im Euroraum vorgegeben.

• Anleger und Märkte reagieren auf die Entscheidung, wobei Sparer stabile Konditionen erwarten, Kreditnehmer und Immobilienkäufer mit steigenden Bauzinsen rechnen und die Unsicherheit durch geopolitische Konflikte wie den Iran-Krieg hoch bleibt.

• Die Inflationsrate im Euroraum bleibt mit über 3 Prozent deutlich über dem Ziel, während die Wirtschaftswachstumszahlen gemischt ausfallen und eine weitere Zinserhöhung ungewiss ist.

Leitzins bleibt erwartungsgemäß unverändert

Einlagenzins bleibt damit bei 2,50 Prozent

Auswirkungen für Anleger und Kreditnehmer im Fokus

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Die Europäische Zentralbank hat am heutigen Donnerstag erwartungsgemäß eine Zinspause beschlossen und den Leitzins unverändert gelassen. Der Einlagenzins bleibt damit bei 2,50 Prozent. Der Schritt kommt für den Markt nicht unerwartet, da Experten im Vorfeld mehrheitlich mit stabilen Zinsen gerechnet hatten - unter anderem wegen der fiskalischen und politischen Krise Frankreichs.

Frankreichs Probleme verschärfen die Turbulenzen an den europäischen Anleihemärkten. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg jüngst auf den höchsten Stand seit 24 Jahren. Höhere Renditen verteuern Kredite, was die Wirtschaft belastet, aber auch den Inflationsdruck reduziert. Infolgedessen könnte sich die EZB mit weiteren Zinsanhebungen zurückhalten.

Auf starke Zinsanpassungen folgt eine Pause

Im Juli 2022 leitete die EZB die Zinswende ein. In zehn aufeinanderfolgenden Zinsschritten erhöhte sie den Einlagensatz von minus 0,50 Prozent auf 4,00 Prozent. Ab September 2023 schlug die Notenbank dann wieder einen lockereren Kurs ein und senkte den Zinssatz in acht Schritten auf 2,00 Prozent. Nach einer ersten Anhebung im Juni auf 2,25 Prozent und einer weiteren Erhöhung auf 2,50 Prozent im September hält die EZB nun zunächst an ihrem Zinsniveau fest.

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Die EZB befindet sich damit weiterhin im Zwiespalt: Einerseits bleibt die Inflation im Euroraum hartnäckig über dem angestrebten Niveau. Andererseits könnte eine weitere Verschärfung der Geldpolitik die wirtschaftliche Entwicklung bremsen. Besonders die angespannte Lage an den Energiemärkten infolge des Iran-Kriegs sorgt derzeit für zusätzlichen Preisdruck. Nachdem die Verbraucherpreise im Mai noch um 3,2 Prozent gestiegen waren, ging die Inflationsrate im Juni zunächst auf 2,8 Prozent zurück. Dieser Rückgang erwies sich jedoch als vorübergehend: Im Juli wurden wieder 2,9 Prozent, im August 3,2 Prozent und im September sogar 3,8 Prozent erreicht. Das EZB-Ziel von 2,0 Prozent bleibt damit klar außer Reichweite.

Auch die Konjunktur liefert inzwischen ein gemischtes Bild. In ihrer Frühjahrsprognose vom Mai war die EU-Kommission für 2026 noch von einem Wachstum der Eurozone von lediglich 0,9 Prozent ausgegangen. Die jüngsten Zahlen fallen jedoch besser aus als erwartet: Im zweiten Quartal erhöhte sich das BIP um 0,6 Prozent und im dritten Quartal nur um 0,2 Prozent. Angesichts dieser Entwicklung dürfte die EZB zugleich vermeiden wollen, mit zusätzlichen Zinserhöhungen die wirtschaftliche Erholung abzuwürgen.

Iran-Krieg zieht sich: EZB-Aussagen werden mit Spannung erwartet

Die Unsicherheit an den Energiemärkten bleibt angesichts der geopolitischen Entwicklungen hoch. Der anhaltende Iran-Konflikt sowie die angespannte Situation an der Straße von Hormus wirken sich zunehmend auf die Versorgungslage aus. Vor allem höhere Preise für Öl und Gas könnten den Inflationsdruck im Euroraum weiter verstärken. Gleichzeitig hat sich der Konflikt im Nahen Osten länger hingezogen, als die EZB in ihrer im März veröffentlichten vorsichtigeren Risikoeinschätzung zunächst angenommen hatte.

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An den Märkten rückt nach der Zinspause nun die Frage in den Mittelpunkt, ob die EZB den Straffungskurs später wieder aufnimmt oder längere Zeit auf dem aktuellen Niveau verharrt. Anleger suchen nach Hinweisen darauf, unter welchen Bedingungen weitere Erhöhungen infrage kommen – oder ob die Notenbank gar eine Wende in Richtung Zinssenkungen vorbereitet. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die den neuen Projektionen der Notenbank und der Wortwahl von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz zukommt.

Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - Wachstumsrisiken abwärts

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiterhin ein überwiegendes Risiko, dass die Inflation höher als erwartet ausfallen wird. "Die Risiken für den Inflationsausblick sind aufwärts gerichtet", sagte sie in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung. Die kurzfristigen Inflationserwartungen sind nach Lagardes Aussage gestiegen, während die längerfristigen überwiegend bei 2 Prozent verankert blieben.

Die Wachstumsrisiken sind Lagarde zufolge abwärts gerichtet. Zugleich sagte Lagarde, dass die Daten darauf hindeuteten, dass die Euroraum-Wirtschaft im dritten Quartal gewachsen sei.

Lagarde: Maßvolle geldpolitische Straffung weiterhin angemessen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hält nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde trotz des starken Anstiegs der Energiepreise derzeit keine entschiedenere Straffung der Geldpolitik für notwendig. "Auf Basis der sich häufenden und ebenfalls zunehmenden Unsicherheit sowie aufgrund der zugrunde liegenden Inflation, die, wie Sie wissen, weitgehend unverändert geblieben ist, hat der EZB-Rat einstimmig beschlossen, dass wir in der jetzigen Phase gut genug aufgestellt sind, um die Zinsen beizubehalten, und dass ein maßvoller Ansatz zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin angemessen ist", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung.

Lagarde sagte, zwar seien die Energiepreise stark gestiegen, doch seien zugleich auch die langfristigen Finanzierungskosten gestiegen. "Die durchschnittliche Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ist seit dem letzten Redaktionsschluss für die September-Projektionen um rund... 35 Basispunkte - gestiegen", sagte sie.

Lagarde deutet EZB-Zinsschritt im Dezember an

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer Leitzinserhöhung im Dezember angedeutet. In der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung sagte sie: "Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir an dieser maßvollen Reaktion auf die aktuelle Situation fest. Und wie ich bereits vorhin sagte, werden wir die Entwicklung der geopolitischen Lage, die Entwicklung der Energiepreise, die Entwicklung bei der Straffung der Finanzierungskosten sowie alle weiteren Fakten und Zahlen bewerten, die relevant sind, um unsere jetzige Situation mit dem zu vergleichen, was uns im kommenden Dezember vorliegen wird. Und wie gesagt: Sofern es keine größeren neuen Entwicklungen gibt, ist die Richtung für uns alle ziemlich klar."

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte im Vorfeld die Meldung, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihr Amt zum 7. Februar 2027 vorzeitig abgeben wird. Regulär wäre ihre Amtszeit erst im Oktober 2027 ausgelaufen. Die Staats- und Regierungschefs der Eurozone müssen die Nachfolge damit früher als geplant regeln – als Favoriten gelten der frühere niederländische Notenbankchef Klaas Knot und BIZ-Chef Pablo Hernández de Cos.

Leitzins unverändert: Das sind die Folgen für Anleger und Märkte

Für Anleger ist die Zinspause kein Ende der Straffung, sondern ein Abwarten auf neue Daten. Sparer können vorerst mit stabilen Konditionen bei Tagesgeld und Festgeld rechnen, deutliche Verbesserungen sind ohne weiteren Zinsschritt allerdings kaum zu erwarten. Für Kreditnehmer und Immobilienkäufer ist die Entscheidung dagegen keine Entwarnung: Bauzinsen orientieren sich an den Renditen langlaufender Anleihen und können auch ohne EZB-Schritt steigen, wenn die Märkte mit anhaltend hoher Inflation rechnen. Am Aktienmarkt bleibt das Umfeld höherer Zinsen ein Belastungsfaktor für hoch bewertete Titel. Die nächsten Prüfsteine sind die Inflationsdaten für Oktober und die EZB-Sitzung im Dezember. Sie zeigen, ob der Rat erneut nachlegen muss.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires