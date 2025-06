Fed hält Leitzins stabil und lässt Tür für Zinssenkung offen

Bank of Japan: Keine Zinsänderung, aber geringere Anleihekäufe geplant

Schwedens Notenbank senkt Leitzins - stellt weitere Senkung in Aussicht

Analysten erwarten stabilen Leitzins in den USA

Heute im Fokus

D-Wave Quantum: Weiterer Analyst sieht kräftiges Aufwärtspotenzial. ProSiebenSat.1 ohne Empfehlung zu PPF-Offerte. Starke Nachfrage nach Switch 2 treibt Nintendo-Aktie auf Rekordhoch. pbb stoppt US-Aktivitäten und plant Zukauf in Deutschland. Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick.