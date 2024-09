Fed-Leitzinsentscheid

Am heutigen Mittwoch wurde es spannend: Der Fed-Leitzinsentscheid stand an. Die US-Notenbank senkte die Zinsen - und zwar mit einem von den Aktionären mehrheitlich gewünschten großen Zinsschritt um 50 Basispunkte.

• Fed senkt Leitzinsen erstmals seit Beginn der COVID-19-Pandemie

• Großer Zinsschritt: Zinskorridor nun bei 4,75-5,00 Prozent

• Die Börse feiert die Fed-Entscheidung



Es galt in Marktkreisen als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank bei ihrem heutigen Zinsentscheid (20:00 Uhr MEZ) die Leitzinssenkungsphase einleiten wird, zumal andere führende Notenbanken wie die EZB, die Bank of England oder die SNB schon vor Monaten das Leitzinsniveau reduzierten. Jedoch wurde an den Kapitalmärkten hitzig darüber diskutiert, ob die obersten US-Währungshüter die Zinsen um einen kleinen (25 Basispunkte) oder um einen großen (50 Basispunkte) Schritt senken werden. Zuletzt schlug das Pendel der Wahrscheinlichkeit zu einem "XL-Zinsschritt" aus, da der US-Arbeitsmarkt Schwächetendenzen offenbarte und die Inflationsraten zurückgingen.

Die allgemeine Marktmeinung sollte Recht behalten: Die Fed verkündete tatsächlich eine Zinssenkung um 50 Basispunkte auf einen Zins-Korridor von 4,75 bis 5,00 Prozent. Elf von zwölf Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC) votierten für die Senkung, ein Mitglied plädierte für eine Reduzierung um 25 Basispunkte.

Die neuen vierteljährlichen Projektionen zeigten, dass eine knappe Mehrheit der Notenbanker auf den Sitzungen im November und Dezember Zinssenkungen um jeweils mindestens 25 Basispunkte erwartet.

Fed reagiert auf sinkende Inflationsraten

Mit ihrer Leitzinssenkung reagiert die Fed auf den seit Monaten nachlassenden Inflationsdruck. Während die Teuerungsrate in den USA 2022 Höchststände etwa neun Prozent erreichte, sank diese schrittweise ab. Die Verbraucherpreise von August 2024 zeigten auf Jahressicht nur noch eine Teuerung von 2,5 Prozent an. Zwar liegt dies weiterhin über dem Fed-Inflationsziel von zwei Prozent, die abnehmende Tendenz scheint die Fed aber von der Richtigkeit einer ersten Zinssenkung zu überzeugen.

Im März 2022 hatte Fed-Vorsitzender Jerome Powell die erste Leitzinssteigerung verkündet - danach war es bis Juli 2023 in schnellen Schritten auf ein Niveau von 5,25 bis 5,5 Prozent hochgegangen. Die von vielen Beobachtern befürchtete Rezession trat in den USA trotz des sehr hohen Zinsniveaus bislang dennoch nicht ein.

Niedrigere Zinsen treiben Aktienmarkt an

Niedrigere Zinsen haben oft positive Auswirkungen auf den Aktienmarkt und die allgemeine Konjunktur. Für Unternehmen werden Kredite günstiger, was Investitionen und Expansionen erleichtert. Dadurch steigen oft Gewinne und Aktienkurse, da Investoren auf höhere Erträge setzen. Auch Privatanleger investieren vermehrt in Aktien, da festverzinsliche Anlagen wie Anleihen weniger Rendite abwerfen und somit weniger attraktiv werden. Zudem wirken wirken niedrigere Zinsen auf die allgemeine Konjunkturlage stimulierend: Unternehmen können mehr investieren, und Verbraucher nehmen häufiger Kredite auf, zum Beispiel für den Kauf von Immobilien oder Konsumgütern. Dies stärkt die Nachfrage und fördert das Wirtschaftswachstum. Allerdings können durch niedrige Zinsen langfristige Risiken wie Inflation entstehen - wie in den vergangenen Jahren zum Leidwesen vieler Verbraucher zu beobachten war.

Die Fed muss folglich - ebenso wie unter anderem auch die EZB, die 2024 bereits zwei Leitzinssenkungen verkündete - einen Spagat vollbringen. Sie darf die Zinsen nicht zu schnell senken, um einen Wiederanstieg der Inflationsraten zu vermeiden. Allerdings muss die US-Zentralbank auf jegliche Schwächetendenzen in der US-Konjunktur reagieren: Ein allzu hohes Zinsniveau könnte dazu führen, dass es doch nicht zu einer "sanften Landung", sondern vielmehr zu einer Rezession mit einer steigenden Arbeitslosenrate kommen wird. Mit ihrem großen Zinsschritt von 50 Basispunkten will die Fed bezwecken, dass die zuletzt etwas schwächelnde US-Konjunktur Entlastung erfährt. Zudem scheint sie die Inflationsrisiken mittlerweile als moderat anzusehen.

So reagieren die Anleger auf die Entscheidung

Die Märkte reagieren mit einem hohen Kaufinteresse auf den Fed-Leitzinsentscheid, der bereits seit Wochen das bestimmende Thema an den US-Märkten war. Der Dow Jones notierte zuletzt 0,64 Prozent höher bei 41.871,92 Zählern. Der technologielastige Index NASDAQ Composite steigt sogar noch stärker an: Zeitweise bewegt er sich 0,89 Prozent im Plus bei 17.784,07 Einheiten.

Der große Zinsschritt, der überwiegend so erwartet worden war, begeistert die Aktionäre - zeigt er doch an, dass die Fed die Schwächesignal der US-Konjunktur nicht übersehen hat und mit allen Mitteln eine Rezession vermeiden will. Da zudem von sinkenden Rendite der Anleihen auszugehen ist, steigt die Attraktivität der Unternehmensaktien.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX / Dow Jones Newswires