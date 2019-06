Fed-Mitglied Kashkari forderte Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte

MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - US-Notenbank-Mitglied Neel Kashkari hat sich auf der jüngsten Sitzung der Fed für eine große Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Zudem solle die Notenbank den Leitzins so lange nicht mehr anheben, bis die Inflation das Ziel von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht habe, schrieb der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis am Freitag in einem Essay auf der Website der Bank.

Allerdings ist Kashkari derzeit im geldpolitischen Ausschuss der Fed nicht stimmberechtigt. Von den stimmberechtigten Mitgliedern hatte sich nur James Bullard für eine Senkung ausgesprochen. Er war allerdings nur für einen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Mittwoch in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen. Zinssenkungen wurden allerdings in Aussicht gestellt.

Nach Einschätzung von Kashkari können nur aggressive Schritte die Inflationserwartungen im Einklang mit dem Zielwert von zwei Prozent bringen. Die Vergangenheit zeige, dass eine oder zwei kleine Zinssenkungen dafür nicht ausreichend seien./jsl/jkr/he