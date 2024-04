Das Flexgeld-Angebot der Openbank: Attraktive Zinssätze wie beim Festgeld, dabei aber vollkommen flexibel!

Festgeld-Tipp!

Das Flexgeld der Openbank* ermöglicht in erster Linie kostenloses Sparen ohne festgelegte Laufzeit oder Gebühren.

ermöglicht in erster Linie kostenloses Sparen ohne festgelegte Laufzeit oder Gebühren. Es gibt feste Zinssätze für Einlagen ab 1,00 € ohne Höchstgrenze.

Besonders attraktiv und aktuell der beste Zinssatz am Markt: 3,7 % für sechs Monate Laufzeit.

Das Flexgeld kann jederzeit aufgelöst werden - Ihr Geld erhalten Sie zurück plus garantierte 1,5 % Zinsen

Die Einlagen sind bis zu 100.000 € pro Einleger und Kreditinstitut geschützt.

Zinssatz und Garantiezeitraum

Drei Monate Laufzeit: 3,5 % nominal p.a.

Sechs Monate Laufzeit: 3,7 % nominal p.a.

Zwölf Monate Laufzeit: 3,4 % nominal p.a.

Zwei Jahre Laufzeit: 3,1 % nominal p.a.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Kontoeröffnung und Gebühren

Für das Flexgeld der Openbank gibt es feste Zinssätze, die für Einlagen ab 1,00 € ohne Höchstgrenze gelten. Diese Zinssätze bleiben während der gesamten Laufzeit stabil. Hier eine Übersicht über alle Laufzeiten und die dazu geltenden Zinssätze:Mit dem Flexgeld der Openbank* haben Sie die Flexibilität, jederzeit auf Ihr Geld zuzugreifen, ohne dass eine Kündigungsfrist oder Gebühren anfallen. Dadurch können Sie Ihre Finanzen nach Ihren Bedürfnissen verwalten. Innerhalb der festgelegten Zeiträume gelten attraktive Zinssätze. Müssen Sie doch schneller als erwartet an Ihr Geld, erhalten Sie ihr Geld zurück plus garantierte 1,5 % Zinsen auf den bisher gelaufenen Zeitraum.

Die Kontoeröffnung für das Flexgeld bei der Openbank* ist unkompliziert und kostenlos. Sie können online ein Konto eröffnen, ohne Mindestanlagebetrag oder Kontoführungsgebühren.

Einlagensicherung

Flexgeldeinlagen bei der Openbank sind bis zu 100.000 € pro Einleger und Kreditinstitut geschützt.

Vorteile

Das Flexgeld der Openbank* bietet eine kostenlose Flexibilität beim Sparen, ohne festgelegte Laufzeit oder Gebühren. Sie erhalten feste Zinssätze für Einlagen ab 1,00 € ohne Höchstgrenze, was Ihnen Planungssicherheit gibt. Im Falle einer vorzeitigen Auflösung erhalten Sie Ihr Geld zurück und zusätzlich 1,5 % Zinsen. Sie können von einem attraktiven Zinssätzen profitieren. Der Spitzenzinssatz von 3,7 % ist aktuell der beste Zinssatz für Festgeld am Markt. Die Flexgeldeinlagen sind bis zu 100.000 € pro Einleger und Kreditinstitut geschützt, was Ihre Ersparnisse absichert.

Nachteile

Als Anleger sollten Sie beachten, dass derzeit im Tagesgeldbereich attraktivere Zinssätze verfügbar sind. Es empfiehlt sich daher, eine Anlage in das Flexgeld der Openbank nur dann zu planen, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Geld für einen Zeitraum von drei Monaten oder länger anzulegen.

Fazit

Das Flexgeld der Openbank bietet eine attraktive Möglichkeit, Geld zu sparen, ohne sich langfristig zu binden. Mit attraktiven Zinssätzen, kostenloser Flexibilität und hoher Einlagensicherung ist es eine interessante Option für konservative Sparer.

Übrigens: Die aktuell besten Festgeldangebote finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich. Vergleichen Sie gerne dieses Angebot mit anderen Anbietern.

