Frankeichs Notenbankchef gegen weitere Zinserhöhungen der EZB

MARKT USA/Aktien weiter am Gängelband der Zinsen - JOLTS im Fokus

Heute im Fokus

Imperial Brands auf Weg zu Jahreszielen - Weiterer Aktienrückkauf. KRONES ersetzen SUSE im SDAX. BlackBerry will Bereiche trennen - IoT-Geschäft soll an die Börse. Anklage wirft FTX-Gründer Bankman-Fried Betrug, Diebstahl und Lügen vor. Deutsche Exporte fallen im August - schwache Weltkonjunktur. GRENKE-Leasingneugeschäft wächst. VW zieht mit internen Sparvorgaben bei Investitionen die Zügel an.