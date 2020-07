FSB: Abhängigkeit von Libor lässt Zinsen steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Financial Stability Board (FSB) hat die zuständigen Institutionen aufgefordert, die Ablösung der Libor-Sätze durch risikofreie Benchmarks ungeachtet der Corona-Krise voranzutreiben. Der Ausbruch der Covid-19-Krise im März habe gezeigt, dass Unternehmen deren Kredite auf Basis der am häufigsten genutzten Libor-Sätze berechnet wurden, mehr zahlen mussten als andere, heißt es in einer Mitteilung des FSB. "Bei diesen Kreditnehmern kompensierte der Anstieg die Wirkung von Leitzinssenkungen", so der FSB.

Covid-19 habe gezeigt, dass Märkte, auf denen Libor basiere, nicht mehr ausreichend aktiv seien. Auch refinanzierten sich die Banken selbst nicht mehr überwiegend über diese Märkte. "Finanz- und andere Unternehmen sollten dafür sorgen, dass sie ihre Übergangspläne so ausrichten, dass eine Migration auf Libor-Alternativen vor 2021 möglich ist", rät der FSB.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)