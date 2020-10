Bank von England zu weiteren Stützungsschritten bereit

"Wir müssen die Geldpolitik aktiv und aggressiv nutzen und wir haben das getan", sagte er am Donnerstag per Video-Schalte auf einer Veranstaltung der EU-Bankenabwicklungsbehörde SRB. Die Risiken für die Wirtschaft zeigten sehr stark nach unten.

Die Notenbank hatte zu Beginn der Krise die Leitzinsen auf ein Rekordtief von 0,1 Prozent gesenkt. Zudem wurden zusätzliche Staatsanleihenkäufe im Volumen von 300 Milliarden Pfund auf den Weg gebracht. Die Bank von England erwägt zudem, ob sie Schlüsselzinsen auf unter Null Prozent senken könnte.

Die Währungshüter seien keinesfalls machtlos, was ihre geldpolitischen Werkzeuge betreffe, sagte Bailey. "Wir werden diese Feuerkraft angemessen, richtig und kräftig als Antwort auf eine zweite oder dritte Welle einsetzen, wenn wir glauben, dass das notwendig ist." Die Corona-Infektionszahlen waren in Großbritannien zuletzt gestiegen. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte am Montag die zunehmenden Fallzahlen und Krankenhausaufenthalte als ein "sehr ernstes Problem" bezeichnet.

London (Reuters)

