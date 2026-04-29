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Geldpolitik

EZB lässt Leitzins bei 2,00 Prozent

30.04.26 14:14 Uhr
EZB lässt Leitzins bei 2,00 Prozent | finanzen.net

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht geändert.

Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung ungeachtet des kriegsbedingten Inflationsanstiegs erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn seither aber unverändert gelassen.

DOW JONES

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, telesniuk / Shutterstock.com