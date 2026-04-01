DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1100 +3,7%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.108 -0,8%Euro1,1666 +0,6%Öl96,19 -7,0%Gold4.729 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Wall Street stark -- Ölpreise fallen massiv -- Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Portfolio optimal strukturieren: Wie viele ETFs sinnvoll sind ETF-Portfolio optimal strukturieren: Wie viele ETFs sinnvoll sind
Intel-Aktie setzt Rally fort - Fünfjahreshoch erklommen Intel-Aktie setzt Rally fort - Fünfjahreshoch erklommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geldpolitik

Fed-Protokoll: Langwieriger Iran-Krieg könnte Zinserhöhungen nach sich ziehen

08.04.26 20:30 Uhr
Fed-Protokoll signalisiert mögliche Zinserhöhungen bei anhaltendem Iran-Krieg | finanzen.net

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank haben die Geldpolitiker durckblicken lassen, dass ein anhaltender Konflikt im Nahen Osten Zinserhöhungen nach sich ziehen könnte.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Fed-Sitzung vom 17. bis 18. März geht hervor, dass die Teilnehmer auf das Risiko hinwiesen, "dass die Inflation angesichts eines anhaltenden Anstiegs der Ölpreise länger als erwartet erhöht bleibt". Diese Entwicklung, so hieß es, könnte Zinserhöhungen erforderlich machen, um die Inflation auf das Zwei-Prozentziel der US-Notenbank zurückzuführen und die langfristigen Inflationserwartungen fest zu verankern.

Die Fed hatte ihren Leitzins am 17. bzw. 18. März wie erwartet in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. In ihrer Erklärung räumte die Fed die "Unsicherheit" aufgrund des Krieges im Nahen Osten ein. Sie behielt aber die Formulierungen bei, die eine Tendenz zu einer weiteren schrittweisen Senkung der Zinsen andeuten - eine Haltung, die einige Vertreter bereits vor dem durch den Krieg ausgelösten Unsicherheitsschub hinter verschlossenen Türen in Frage gestellt hatten.

Die Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses beinhalteten für dieses Jahr mindestens eine weitere Zinssenkung. Ein FOMC-Mitglied prognostizierte allerdings für nächstes Jahr eine Zinserhöhung. Volkswirte rechnen damit, dass die US-Verbraucherpreise im März mit einer Jahresrate von 3,3 (Februar: 2,4) Prozent gestiegen sind.

Von Nicole Goodkind

DOW JONES

Bildquellen: fstockfoto / Shutterstock.com, fstockphoto / Shutterstock.com