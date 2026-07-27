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Geldpolitik

Kommt der Paukenschlag der Fed? Experten erwarten überraschende Leitzinserhöhung

28.07.26 11:26 Uhr
Fed-Schock am Mittwoch? Citadel sieht Leitzinserhöhung kommen - aus diesen Gründen | finanzen.net

Kurz vor der Fed-Sitzung stellt sich Citadel Securities gegen den Marktkonsens. Sollte die Prognose eintreffen, könnte ein geldpolitischer Kurswechsel der Fed anstehen.

  • Citadel Securities erwartet überraschende Zinserhöhung am Mittwoch
  • Das widerspricht der bisherigen Markterwartung einer Zinspause
  • Zinsentscheid der Fed steht am Mittwochabend an

Der Market Maker Citadel Securities rechnet laut Bloomberg damit, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend überraschend den Leitzins anhebt, obwohl der Markt bislang von einer Zinspause ausgeht. Eine solche Anhebung würde die Glaubwürdigkeit von Fed-Chef Kevin Warsh im Kampf gegen die Inflation unterstreichen und zugleich signalisieren, dass die Notenbank geldpolitische Entscheidungen nicht mehr wie gewohnt lange im Voraus ankündigt.

Citadel rechnet mit Erhöhung des Leitzinses

Nach Einschätzung von Citadel Securities dürfte die Fed den Leitzins am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte anheben. Der aktuelle Zielkorridor liegt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, auf der Sitzung im Juni hatte die Notenbank den Zins noch unverändert gelassen. Die meisten Marktteilnehmer waren zuletzt von einer weiteren Zinspause ausgegangen, ein Großteil der an den Terminmärkten gehandelten Wahrscheinlichkeiten hatte sich stattdessen auf einen Zinsschritt im September konzentriert.

Die Begründung von Citadel

Frank Flight, Leiter der Makrostrategie bei Citadel Securities, begründete die Prognose Bloomberg zufolge in einer Kundennotiz damit, dass der Markt das Ausmaß der geldpolitischen Straffung der Fed erneut unterschätzen könnte. Eine Zinserhöhung in dieser Woche würde nach seiner Einschätzung die Ära der sogenannten Forward Guidance, also der langfristigen Vorab-Ankündigung geldpolitischer Schritte, unmissverständlich beenden und zugleich die Unabhängigkeit der Notenbank unterstreichen.

Wie wahrscheinlich ist Citadels Prognose wirklich?

An den Terminmärkten für Zinsswaps wurde zuletzt eine Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent für eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt am Mittwoch gehandelt. Das ist nach Einschätzung von Marktbeobachtern eine ungewöhnlich hohe Unsicherheit so kurz vor einer Fed-Entscheidung, gemessen an den vergangenen Jahren. Citadels Prognose weicht damit zwar von der Mehrheitsmeinung ab, bewegt sich aber nicht in einem Bereich, den der Markt für ausgeschlossen hält.

Der nächste konkrete Fixpunkt ist die Bekanntgabe der Zinsentscheidung am Mittwochabend nach Sitzungsende der Fed. Bestätigt sich Citadels Einschätzung, wäre das ein deutliches Signal für einen härteren geldpolitischen Kurs unter Warsh und für das Ende der Phase, in der die Fed ihre nächsten Schritte frühzeitig ankündigt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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