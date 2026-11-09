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Geldpolitik

Lagarde deutet weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember an

Lagarde deutet weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember an

Die EZB-Präsidentin äußert sich zu den nächsten geldpolitischen Schritten und lässt dabei eine klare Tendenz erkennen. Gleichzeitig rückt ihre Entscheidung, vorzeitig aus dem Amt zu scheiden, erneut in den Fokus.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat in einem Interview mit der Yomiuri Shimbun die Möglichkeit angedeutet, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben wird. Lagarde sagte: "Wir wissen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Quartalen hoch bleiben werden." Bezüglich einer Zinserhöhung im Dezember sagte sie: "Was ich weiß, ist, dass es auf der Grundlage der uns heute vorliegenden Informationen signifikante Veränderungen bräuchte, damit die Marschrichtung eine andere ist, als ich erwarte."

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Lagarde begründet Rücktritt mit Wahl in Frankreich

Im vergangenen Monat hatte Lagarde angekündigt, dass sie im Februar - und damit vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit im Oktober nächsten Jahres - zurücktreten werde. Als einen Grund für ihren Rücktritt nannte Lagarde die für das kommende Frühjahr angesetzte französische Präsidentschaftswahl. Sie sagte, sie beobachte, dass "viele Schlüsselfragen und zentrale Themen entweder gar nicht oder mit falschen Fakten und auf der Grundlage falscher Prinzipien debattiert werden." "Ich möchte in der Lage sein, meine Stimme für die Fakten, die Daten und die Wahrheit zu erheben, und nicht schweigend erfundener Propaganda zuhören", fügte sie hinzu.

Marine Le Pen führt in Umfragen

Marine Le Pen, die Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, führt derzeit die Meinungsumfragen vor der französischen Präsidentschaftswahl an, während der zentristische Kandidat - der als Nachfolger von Präsident Emmanuel Macron gilt - Mühe hat, Unterstützung zu gewinnen.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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