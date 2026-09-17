Nach Fed-Zinserhöhung: Bank of England lässt Leitzins wie erwartet unverändert
Die Bank of England lässt ihren Leitzins wie erwartet bei 3,75 Prozent unverändert, wobei sich drei MPC-Mitglieder für eine Zinserhöhung aussprachen.
Die Bank of England (BoE) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Wie die BoE mitteilte beließ der geldpolitische Ausschuss (MPC) den Reposatz bei 3,75 Prozent. Für unveränderte Zinsen stimmten sechs MPC-Mitglieder, für eine Zinsanhebung drei.
DJG/hab
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