Geldpolitik

Bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Chef setzt Kevin Warsh auf Kontinuität. So lief der erste US-Leitzinsentscheid unter neuer Leitung.

Trump überrascht beim G7-Gipfel: Iran-Abkommen könnte schon morgen unterzeichnet werden Früher Durchbruch im Nahost-Konflikt? Trump stellt vorgezogene Iran-Einigung in Aussicht Paukenschlag aus Évian: Trump kündigt schnelle Unterzeichnung des Iran-Deals an Iran-Abkommen vor Turbo-Abschluss: Trump spricht von Unterschrift binnen Tagen Noch vor Freitag? Trump deutet überraschend schnelle Einigung mit Iran an Trump macht Tempo: Iran-Deal könnte deutlich früher besiegelt werden Ölmarkt aufgepasst: Trump stellt vorgezogene Unterzeichnung des Iran-Abkommens in Aussicht Straße von Hormus im Fokus: Trump kündigt raschen Abschluss des Iran-Deals an Überraschung beim G7-Gipfel: Iran-Abkommen womöglich schon am Donnerstag fix Trump sorgt für Aufsehen: Iran-Deal könnte schneller kommen als erwartet Nahost-Hammer: Trump will Iran-Abkommen möglicherweise schon morgen besiegeln Deal-Countdown läuft: Trump stellt frühere Unterzeichnung des Iran-Abkommens in Aussicht Trump verkürzt den Zeitplan: Iran-Abkommen könnte bereits diese Woche früher stehen Geopolitischer Paukenschlag? 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Bisher war geplant, dass das Rahmenabkommen am Freitag unterzeichnet wird.

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Auf eine Reporterfrage, warum er nicht selbst für die Unterzeichnung in Europa bleibe, sagte Trump, vielleicht werde er das tun. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Vizepräsident JD Vance zur Unterzeichnung in die Schweiz reist.

Wie das Portal "Axios" berichtete, steht eine vorgezogene Unterschrift zur Debatte, weil so auch die Straße von Hormus früher als geplant geöffnet würde. Sollte es dazu kommen, würde die Unterschrift elektronisch erfolgen, hieß es unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Das für Freitag geplante Treffen in der Schweiz solle aber trotzdem stattfinden, sagte eine der beiden Quellen.

Ex-US-Diplomat nennt Iran-Deal 'strategisches Fiasko'

Ein ranghoher ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums hat das Rahmenabkommen seines Landes mit dem Iran als "strategisches Fiasko von epischen Ausmaßen" bezeichnet. Die Vereinbarung, die am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, bedeute "den Bruch mit einer nahezu fünfzigjährigen, von beiden Parteien getragenen US-Politik gegenüber dem Iran", sagte Joel Rubin dem TV-Sender i24news. Rubin war während der Amtszeit des damaligen US-Präsidenten Barack Obama Mitarbeiter des Außenministeriums.

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Das Rahmenabkommen bedeute ein Ende der "Idee, dass der Iran ein negativer Akteur in der Region ist". Rubin warnte vor einem Szenario, in dem Teheran nun "Hunderte Milliarden Dollar ohne jegliche Einschränkungen übergeben werden" könnten. Man hoffe offenbar auf "irgendeine Art von besserer Einigung in den kommenden 60 Tagen, nachdem der Iran bereits bezahlt worden ist, und die Vorteile und Zugeständnisse des Abkommens schon bekommen hat", ohne sich zu einer ernsthaften Gegenleistung zu verpflichten, sagte Rubin.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte auch in der Vergangenheit bei US-Präsident Donald Trump für eine härtere Linie gegenüber Teheran geworben. Er ermutigte ihn 2018 zu der höchst umstrittenen Entscheidung, aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Im Rückblick wird dieser Schritt auch von israelischen Sicherheitsexperten als strategischer Fehler eingestuft./le/DP/men

ÉVIAN (dpa-AFX) Alternativen Iran-Deal sorgt für Kritik: Ex-US-Diplomat warnt vor historischem Kurswechsel Trump drängt auf schnelle Unterzeichnung des Iran-Abkommens - scharfe Kritik aus den USA Rahmenabkommen mit Iran: Ehemaliger Obama-Berater nennt Deal strategischen Fehler Vor Unterzeichnung des Iran-Deals wächst der Widerstand Ex-Diplomat attackiert Trumps Iran-Abkommen als außenpolitischen Irrweg Iran-Abkommen vor Abschluss: Kritiker warnen vor weitreichenden Zugeständnissen Trump beschleunigt Iran-Deal - ehemalige US-Regierungsvertreter schlagen Alarm Iran-Rahmenabkommen: Warnungen vor Milliarden-Zugeständnissen an Teheran Reißerische Überschriften "Strategisches Fiasko": Ex-US-Diplomat zerreißt Trumps Iran-Deal Kurz vor der Unterschrift: Schwere Vorwürfe gegen Trumps Iran-Abkommen Iran-Deal unter Beschuss: Kritiker warnen vor Milliarden-Geschenk an Teheran Trump macht Tempo - doch jetzt kommt heftiger Gegenwind zum Iran-Abkommen Politischer Sprengstoff: Ex-Obama-Berater rechnet mit Trumps Iran-Deal ab Nahost-Knaller mit Risiko? Kritiker sehen historische Fehlentscheidung Trump vor Iran-Durchbruch - Ex-Diplomat spricht von "Fiasko epischen Ausmaßes" Iran-Abkommen sorgt für Eklat: Scharfe Attacke auf Trumps Nahost-Kurs Kurz vor dem Deal: Warnung vor einem gefährlichen Geschenk an den Iran Trump will den Iran-Deal schnell besiegeln - Kritiker schlagen Alarm Historischer Kurswechsel oder schwerer Fehler? Streit um Trumps Iran-Abkommen eskaliert Vor der Unterzeichnung: Ex-US-Beamter erhebt schwere Vorwürfe gegen Iran-Deal Iran-Deal vor Abschluss - Kritiker fürchten Milliarden ohne Gegenleistung Trump treibt Iran-Abkommen voran, Gegner sprechen von außenpolitischer Kapitulation Nahost-Deal sorgt für Aufruhr: Ex-Diplomat warnt vor fatalen Folgen für die USA Baue in diesen text • Erste FOMC-Entscheidung unter neuem Fed-Chef Kevin Warsh

• Fed lässt Leitzins unverändert: Notenbank hält Kurs

• Märkte warten auf Signale für den weiteren Zinspfad



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Kevin Warsh hat bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Vorsitzender keine Überraschung geliefert. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ den US-Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar.

Riskantes Umfeld, abwartende Haltung

Das Umfeld, in dem Warsh seine erste Entscheidung trifft, ist alles andere als komfortabel. Der Iran-Krieg und die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus belasten die globalen Lieferketten und halten Energiepreise und Inflation hartnäckig erhöht. Gleichzeitig zeigt sich der US-Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig: Im Mai wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, die Arbeitslosenquote verharrte stabil bei 4,3 Prozent. Die Fed stand damit vor einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Die Konjunktur läuft, doch der Preisdruck bleibt hoch. Reagiert sie mit einer Anhebung, riskiert sie, eine robuste Wirtschaft unnötig abzuwürgen. Wartet sie ab, könnte die Inflation weiter an Fahrt gewinnen.

Die heutige Entscheidung zeigt, dass Warsh dieses Dilemma vorerst nicht auflösen will. Mit der Zinspause signalisiert die Fed, dass weder die Inflationsgefahren noch die Konjunkturrisiken derzeit eindeutig überwiegen.

Das bedeutet die Entscheidung für Anleger und Sparer

Für Aktienanleger bringt der unveränderte Leitzins zunächst Planungssicherheit. Stabile Finanzierungskosten stützen die Unternehmensbewertungen, auch wenn der ausbleibende Impuls einer Zinssenkung Wachstumswerte nicht beflügelt. Am Anleihemarkt dürften die Kurse weitgehend seitwärts tendieren, da sich an den Zinserwartungen kurzfristig wenig ändert.

Für Sparer bleibt das Bild ebenfalls stabil. Tagesgeld- und Festgeldzinsen dürften vorerst auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Wer noch von attraktiven Konditionen der vergangenen Monate profitiert, hat vorerst keinen Handlungsdruck.

Höhere Inflation erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,6 Prozent - noch im März, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, waren die Experten von 2,7 Prozent ausgegangen. Die Inflation dürfte im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent abflauen, was 0,1 Prozentpunkte mehr wäre als zuvor erwartet.

Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächer wachsen als erwartet. Bislang erwartete die Fed ein Plus von 2,4 Prozent. Die Konjunkturerwartungen für das kommende Jahr bleiben bei 2,3 Prozent.

Preisstabilität bleibt Priorität

Mit dem neuen Notenbank-Präsidenten habe sich auch der Wortlaut des Statements verändert, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Fed des Kevin Warsh stelle die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

Die nächste FOMC-Sitzung ist für den 29. Juli 2026 angesetzt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX Infos ein, die hier noch zusätzlich zu finden sind.

(Neu: Aussagen des Fed-Chefs Kevin Warsh)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs rührt die US-Notenbank Federal Reserve wie erwartet ein weiteres Mal den Leitzins nicht an. Der Zentralbankrat stimmte geschlossen für eine erneute Zinspause. Damit bleibt die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchsetzen - stattdessen kündigte er weitreichende Reformen an. In der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung machte Warsh zudem deutlich, dass er zum Ziel der Preisstabilität steht.

Unter anderem solle überprüft werden, wie genau die Fed künftig kommuniziert. Ein Vorgeschmack dürfte die deutlich zusammengestrichene Fed-Stellungnahme sein, die in der Vergangenheit noch mehrere Seiten umfasste. Auch Pressenkonferenzen und die vierteljährlichen Projektionen sollen auf den Prüfstand kommen - letztere sind Warsh seit langem ein Dorn im Auge. Er habe zwar seine Kollegen dazu "ermuntert", weiterhin ihre Einschätzungen abzugeben, sagte er auf einer Pressekonferenz. Doch er selbst habe nicht teilgenommen.

Seinen Auftritt vor Pressvertretern nahm er zum Anlass, die bisherigen Datenerhebungsmethoden deutlich zu kritisieren. "Die meisten Daten, die Zentralbanker und andere Regierungsbeamte in den Vereinigten Staaten verwenden, stammen aus altmodischen Umfragemethoden", sagte Warsh. Er sei überzeugt, dass es im Privatsektor "viele neue Datenquellen" gebe.

Projektionen fallen deutlich anders aus als noch im März

Die Projektionen sind Einschätzungen des siebenköpfigen Fed-Vorstands und der zwölf Regionalbankpräsidenten in Bezug auf die Entwicklung von Wirtschaftswachstum, Inflation und Zinspolitik.

Noch im März rechnete niemand mit einer strafferen Geldpolitik . Angesichts der aktuellen Inflation erwarten nun 9 der 18 befragten Fed-Mitglieder mindestens eine Erhöhung um einen Schritt (25 Basispunkte). Unter diesen können sich sechs eine noch weitreichendere Straffung vorstellen. Acht weitere Mitglieder rechnen unterdessen mit einer Zinspause für 2026. Nur ein einziges Mitglied erwartet einen Zinsschritt nach unten.

"Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung ist in Anbetracht der Projektionen und des Wortlauts während der Pressekonferenz wahrscheinlicher geworden, allerdings ist diese auch nicht in Stein gemeißelt", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank.

Energiekrise und starker Arbeitsmarkt

Grund für die neuen Projektionen und die Zinspause sind die Folgen des Iran-Kriegs und die lange Blockade in der Straße von Hormus, die das weltweite Energieangebot deutlich eingeschränkt haben. Entsprechend müssen Firmen derzeit viel mehr Geld für Öl, Gas und Dünger ausgeben. Das belegen auch die Mai-Zahlen in der größten Volkswirtschaft: Für Energie musste 23,5 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise. Der Kraftstoff hat sich um etwa 40 Prozent verteuert. Warsh kündigte eine Sondereinheit an, die den "Ursachen" der Inflation nachgehen soll.

Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent. Über das Jahr hinweg dürfte diese nach Überzeugung der Fed auf hohem Niveau bleiben: Für 2026 rechnet sie mit einer Teuerungsrate von 3,6 Prozent, was deutlich mehr ist als noch kurz nach Beginn des Iran-Kriegs angenommen.

Zudem war die Zahl der Beschäftigten in den USA im Mai überraschend um 172.000 gestiegen - fast doppelt so stark wie von Experten erwartet. Das lässt Zinssenkungen in die Ferne rücken und stattdessen Zinserhöhungen wieder ein Thema werden.

Wie es im kommenden Jahr weitergeht, ist unklar: Die Fed-Prognosen sehen ein Abflauen der Inflation auf 2,3 Prozent vor. Das würde zumindest mehr Raum für Diskussionen über den weiteren geldpolitischen Kurs eröffnen.

Neuer Chef - mit Nähe zu Trump?

Jerome Powell war turnusgemäß im Mai als Chef ausgeschieden und als Mitglied in den Vorstand gewechselt. Er versperrt Trump damit die Möglichkeit, einen weiteren Kandidaten im Fed-Führungsgremium zu platzieren. Powell dürfte es Warsh zudem schwieriger machen, mögliche Zinssenkungen durchzubringen.

Dieser saß einst schon im Fed-Vorstand. Warsh gilt eigentlich als "Inflation Hawk" und tendiert eher zu einer restriktiveren Geldpolitik, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Der 56-Jährige soll sich allerdings laut US-Medien offen für niedrigere Leitzinsen gezeigt haben - zur Freude Trumps.

Angst vor politischer Einflussnahme

Die Fed soll unabhängig von der Politik über den Leitzins entscheiden und damit einen Kompromiss zwischen Inflation und Vollbeschäftigung finden. Das Problem: Lockert die Fed das Zinsniveau, dürfte das die Inflation zusätzlich anheizen - das will sie vermeiden. Zuletzt lag die Inflation in den USA bei 4,2 Prozent und damit weit über dem von der Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent.

Ökonomen fürchten, dass Trump über Warsh erheblichen Einfluss auf derartige Entscheidungen nehmen und indirekt eine lockerere Geldpolitik forcieren könnte. Die eigentlich unabhängigen Zinsentscheidungen könnten damit politisch verfälscht werden. Trump dürfte genauestens darauf achten, wie sich sein Kandidat positioniert.

Die Europäische Zentralbank hatte jüngst ihre Zinsen wegen Inflationssorgen erstmals seit 2023 angehoben. Sie erhöhte den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent, um sich so gegen den Inflationsschub durch den Iran-Krieg zu stemmen./ngu/DP/jkr

Zinserhöhungen wieder ein Thema

html-Tags nicht verändern Die wichtigsten zusätzlichen Informationen, die in deinem Text noch fehlen und sinnvoll integriert werden können: Im ersten Absatz ergänzen Nach dem Satz: Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar. ergänzen: Damit beließ die Fed den Leitzins bereits zum vierten Mal in diesem Jahr unverändert. Der Zentralbankrat traf die Entscheidung einstimmig. Zugleich widersetzte sich Warsh den wiederholten Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen. Im Abschnitt "Riskantes Umfeld, abwartende Haltung" Nach: Die heutige Entscheidung zeigt, dass Warsh dieses Dilemma vorerst nicht auflösen will. ergänzen: In seiner ersten Pressekonferenz als Fed-Chef betonte Warsh zudem, dass Preisstabilität weiterhin oberste Priorität habe. Gleichzeitig kündigte er eine Überprüfung zentraler Arbeitsweisen der Notenbank an - von der Kommunikation über die Pressekonferenzen bis hin zu den vierteljährlichen Wirtschaftsprojektionen. Im Abschnitt "Höhere Inflation erwartet" Nach dem ersten Absatz ergänzen: Die neuen Projektionen zeigen zudem eine deutlich restriktivere Haltung innerhalb der Fed als noch im März. Neun der 18 stimmberechtigten Fed-Mitglieder rechnen inzwischen mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sechs von ihnen können sich sogar mehrere Zinsschritte nach oben vorstellen. Nur ein einziges Mitglied erwartet eine Zinssenkung. Im Abschnitt "Preisstabilität bleibt Priorität" Diesen Absatz deutlich erweitern: Mit dem neuen Notenbank-Präsidenten habe sich auch der Wortlaut des Statements verändert, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Fed des Kevin Warsh stelle die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle. Warsh kritisierte zudem die bisherige Datenerhebung der Notenbank als teilweise veraltet und verwies auf neue Datenquellen aus dem Privatsektor. Auch die vierteljährlichen Projektionen der einzelnen Fed-Mitglieder, die seit Jahren ein wichtiges Signal für die Märkte sind, stellte er zur Diskussion. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten. Neuer Abschnitt vor dem Schluss Einfügen vor: Die nächste FOMC-Sitzung ist für den 29. Juli 2026 angesetzt.

Die aktuellen Projektionen und die Aussagen von Warsh haben die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte nach oben erhöht. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung ist in Anbetracht der Projektionen und des Wortlauts während der Pressekonferenz wahrscheinlicher geworden", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Zwar bleibt der weitere Kurs der Notenbank datenabhängig, doch die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und einem robusten Arbeitsmarkt macht Zinssenkungen kurzfristig zunehmend unwahrscheinlich.

Weglassen würde ich hingegen Die ausführlichen Passagen zu Trumps Einfluss auf Warsh. Die Personalie Jerome Powell. Die EZB-Zinsentscheidung. Das führt vom eigentlichen Thema der FOMC-Entscheidung weg und bläht den Artikel unnötig auf. Die Aussagen von Warsh, die einstimmige Entscheidung, die geplanten Reformen und der deutlich restriktivere Ausblick der Fed sind die relevanten neuen Informationen. Ok, nimm den text, passe an was unbedingt nötig ist, gib den neuen Text aus. Keine Dopplungen. html-tags unverändert lassen • Erste FOMC-Entscheidung unter neuem Fed-Chef Kevin Warsh• Fed lässt Leitzins unverändert: Notenbank hält Kurs• Märkte warten auf Signale für den weiteren Zinspfad

Kevin Warsh hat bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Vorsitzender keine Überraschung geliefert. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ den US-Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar. Damit beließ die Fed den Leitzins bereits zum vierten Mal in diesem Jahr unverändert. Der Zentralbankrat traf die Entscheidung einstimmig. Zugleich widersetzte sich Warsh den wiederholten Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen.

Riskantes Umfeld, abwartende Haltung

Das Umfeld, in dem Warsh seine erste Entscheidung trifft, ist alles andere als komfortabel. Der Iran-Krieg und die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus belasten die globalen Lieferketten und halten Energiepreise und Inflation hartnäckig erhöht. Gleichzeitig zeigt sich der US-Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig: Im Mai wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, die Arbeitslosenquote verharrte stabil bei 4,3 Prozent. Die Fed stand damit vor einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Die Konjunktur läuft, doch der Preisdruck bleibt hoch. Reagiert sie mit einer Anhebung, riskiert sie, eine robuste Wirtschaft unnötig abzuwürgen. Wartet sie ab, könnte die Inflation weiter an Fahrt gewinnen.

Die heutige Entscheidung zeigt, dass Warsh dieses Dilemma vorerst nicht auflösen will. Mit der Zinspause signalisiert die Fed, dass weder die Inflationsgefahren noch die Konjunkturrisiken derzeit eindeutig überwiegen.

In seiner ersten Pressekonferenz als Fed-Chef betonte Warsh zudem, dass Preisstabilität weiterhin oberste Priorität habe. Gleichzeitig kündigte er eine Überprüfung zentraler Arbeitsweisen der Notenbank an - von der Kommunikation über die Pressekonferenzen bis hin zu den vierteljährlichen Wirtschaftsprojektionen.

Das bedeutet die Entscheidung für Anleger und Sparer

Für Aktienanleger bringt der unveränderte Leitzins zunächst Planungssicherheit. Stabile Finanzierungskosten stützen die Unternehmensbewertungen, auch wenn der ausbleibende Impuls einer Zinssenkung Wachstumswerte nicht beflügelt. Am Anleihemarkt dürften die Kurse weitgehend seitwärts tendieren, da sich an den Zinserwartungen kurzfristig wenig ändert.

Für Sparer bleibt das Bild ebenfalls stabil. Tagesgeld- und Festgeldzinsen dürften vorerst auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Wer noch von attraktiven Konditionen der vergangenen Monate profitiert, hat vorerst keinen Handlungsdruck.

Höhere Inflation erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,6 Prozent - noch im März, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, waren die Experten von 2,7 Prozent ausgegangen. Die Inflation dürfte im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent abflauen, was 0,1 Prozentpunkte mehr wäre als zuvor erwartet.

Die neuen Projektionen zeigen zudem eine deutlich restriktivere Haltung innerhalb der Fed als noch im März. Neun der 18 stimmberechtigten Fed-Mitglieder rechnen inzwischen mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sechs von ihnen können sich sogar mehrere Zinsschritte nach oben vorstellen. Nur ein einziges Mitglied erwartet eine Zinssenkung.

Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächer wachsen als erwartet. Bislang erwartete die Fed ein Plus von 2,4 Prozent. Die Konjunkturerwartungen für das kommende Jahr bleiben bei 2,3 Prozent.

Preisstabilität bleibt Priorität

Mit dem neuen Notenbank-Präsidenten habe sich auch der Wortlaut des Statements verändert, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Fed des Kevin Warsh stelle die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle. Warsh kritisierte zudem die bisherige Datenerhebung der Notenbank als teilweise veraltet und verwies auf neue Datenquellen aus dem Privatsektor. Auch die vierteljährlichen Projektionen der einzelnen Fed-Mitglieder, die seit Jahren ein wichtiges Signal für die Märkte sind, stellte er zur Diskussion. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

Zinserhöhungen wieder ein Thema

Die aktuellen Projektionen und die Aussagen von Warsh haben die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte nach oben erhöht. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung ist in Anbetracht der Projektionen und des Wortlauts während der Pressekonferenz wahrscheinlicher geworden", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Zwar bleibt der weitere Kurs der Notenbank datenabhängig, doch die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und einem robusten Arbeitsmarkt macht Zinssenkungen kurzfristig zunehmend unwahrscheinlich.

Die nächste FOMC-Sitzung ist für den 29. Juli 2026 angesetzt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX Ja, ich würde ein paar Dinge straffen, um Dopplungen zu vermeiden und die Logik sauberer zu machen: "Preisstabilität" wird sowohl im Abschnitt "Riskantes Umfeld" als auch in "Preisstabilität bleibt Priorität" thematisiert. Die restriktivere Haltung der Fed wird in den Projektionen und anschließend nochmals bei Gitzel aufgegriffen. "Notenbank-Präsident" sollte zu "Notenbankpräsident" vereinheitlicht werden. Die Passage zu den Projektionen passt besser in den Abschnitt "Höhere Inflation erwartet" als später nochmals bei Warsh. Die überarbeitete Fassung: • Erste FOMC-Entscheidung unter neuem Fed-Chef Kevin Warsh • Fed lässt Leitzins unverändert: Notenbank hält Kurs • Märkte warten auf Signale für den weiteren Zinspfad Kevin Warsh hat bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Vorsitzender keine Überraschung geliefert. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ den US-Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar. Damit beließ die Fed den Leitzins bereits zum vierten Mal in diesem Jahr unverändert. Der Zentralbankrat traf die Entscheidung einstimmig. Zugleich widersetzte sich Warsh den wiederholten Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen. Für Aktienanleger bringt der unveränderte Leitzins zunächst Planungssicherheit. Stabile Finanzierungskosten stützen die Unternehmensbewertungen, auch wenn der ausbleibende Impuls einer Zinssenkung Wachstumswerte nicht beflügelt. Am Anleihemarkt dürften die Kurse weitgehend seitwärts tendieren, da sich an den Zinserwartungen kurzfristig wenig ändert. Für Sparer bleibt das Bild ebenfalls stabil. Tagesgeld- und Festgeldzinsen dürften vorerst auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Wer noch von attraktiven Konditionen der vergangenen Monate profitiert, hat vorerst keinen Handlungsdruck. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,6 Prozent - noch im März, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, waren die Experten von 2,7 Prozent ausgegangen. Die Inflation dürfte im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent abflauen, was 0,1 Prozentpunkte mehr wäre als zuvor erwartet. Die neuen Projektionen zeigen zudem eine deutlich restriktivere Haltung innerhalb der Fed als noch im März. Neun der 18 stimmberechtigten Fed-Mitglieder rechnen inzwischen mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sechs von ihnen können sich sogar mehrere Zinsschritte nach oben vorstellen. Acht Mitglieder erwarten unveränderte Zinsen, nur ein einziges Mitglied rechnet mit einer Zinssenkung. Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächer wachsen als erwartet. Bislang erwartete die Fed ein Plus von 2,4 Prozent. Die Konjunkturerwartungen für das kommende Jahr bleiben bei 2,3 Prozent. nochmal, wo sind meine html-tags? Du hast recht. Ich hätte keinen Writing Block verwenden dürfen, weil dadurch dein HTML verändert bzw. in einen Container gepackt wird. Außerdem wolltest du ausdrücklich die HTML-Tags unverändert behalten. Inhaltlich würde ich nur diese Punkte anpassen: "Neun der 18 stimmberechtigten Fed-Mitglieder" ist fachlich nicht sauber. Im dpa-Text steht nur "18 befragte Fed-Mitglieder". Nicht alle sind stimmberechtigt. "Nur ein einziges Mitglied erwartet eine Zinssenkung" und später "Zinssenkungen kurzfristig zunehmend unwahrscheinlich" sind keine echte Dopplung, können aber so stehen bleiben. "Auch die vierteljährlichen Projektionen ..." und der vorherige Abschnitt zu den Projektionen überschneiden sich leicht, sind aber noch vertretbar, weil einmal die Inhalte und einmal Warshs Kritik daran beschrieben werden. Ansonsten ist der Text bereits sauber integriert und ich würde kaum noch etwas ändern. Der korrigierte Satz lautet lediglich: Die neuen Projektionen zeigen zudem eine deutlich restriktivere Haltung innerhalb der Fed als noch im März. Neun der 18 befragten Fed-Mitglieder rechnen inzwischen mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sechs von ihnen können sich sogar mehrere Zinsschritte nach oben vorstellen. Acht Mitglieder erwarten unveränderte Zinsen, nur ein einziges Mitglied rechnet mit einer Zinssenkung. Das ist die einzige Stelle, die ich zwingend anpassen würde. Der Rest wirkt konsistent. gesamten Text als Block! • Erste FOMC-Entscheidung unter neuem Fed-Chef Kevin Warsh

• Fed lässt Leitzins unverändert: Notenbank hält Kurs

• Märkte warten auf Signale für den weiteren Zinspfad



Kevin Warsh hat bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Vorsitzender keine Überraschung geliefert. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ den US-Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar. Damit beließ die Fed den Leitzins bereits zum vierten Mal in diesem Jahr unverändert. Der Zentralbankrat traf die Entscheidung einstimmig. Zugleich widersetzte sich Warsh den wiederholten Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen.

Riskantes Umfeld, abwartende Haltung

Das Umfeld, in dem Warsh seine erste Entscheidung trifft, ist alles andere als komfortabel. Der Iran-Krieg und die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus belasten die globalen Lieferketten und halten Energiepreise und Inflation hartnäckig erhöht. Gleichzeitig zeigt sich der US-Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig: Im Mai wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, die Arbeitslosenquote verharrte stabil bei 4,3 Prozent. Die Fed stand damit vor einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Die Konjunktur läuft, doch der Preisdruck bleibt hoch. Reagiert sie mit einer Anhebung, riskiert sie, eine robuste Wirtschaft unnötig abzuwürgen. Wartet sie ab, könnte die Inflation weiter an Fahrt gewinnen.

Die heutige Entscheidung zeigt, dass Warsh dieses Dilemma vorerst nicht auflösen will. Mit der Zinspause signalisiert die Fed, dass weder die Inflationsgefahren noch die Konjunkturrisiken derzeit eindeutig überwiegen. In seiner ersten Pressekonferenz als Fed-Chef betonte Warsh zudem, dass Preisstabilität weiterhin oberste Priorität habe. Gleichzeitig kündigte er eine Überprüfung zentraler Arbeitsweisen der Notenbank an - von der Kommunikation über die Pressekonferenzen bis hin zu den vierteljährlichen Wirtschaftsprojektionen.

Das bedeutet die Entscheidung für Anleger und Sparer

Für Aktienanleger bringt der unveränderte Leitzins zunächst Planungssicherheit. Stabile Finanzierungskosten stützen die Unternehmensbewertungen, auch wenn der ausbleibende Impuls einer Zinssenkung Wachstumswerte nicht beflügelt. Am Anleihemarkt dürften die Kurse weitgehend seitwärts tendieren, da sich an den Zinserwartungen kurzfristig wenig ändert.

Für Sparer bleibt das Bild ebenfalls stabil. Tagesgeld- und Festgeldzinsen dürften vorerst auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Wer noch von attraktiven Konditionen der vergangenen Monate profitiert, hat vorerst keinen Handlungsdruck.

Höhere Inflation erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,6 Prozent - noch im März, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, waren die Experten von 2,7 Prozent ausgegangen. Die Inflation dürfte im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent abflauen, was 0,1 Prozentpunkte mehr wäre als zuvor erwartet.

Die neuen Projektionen zeigen zudem eine deutlich restriktivere Haltung innerhalb der Fed als noch im März. Neun der 18 befragten Fed-Mitglieder rechnen inzwischen mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sechs von ihnen können sich sogar mehrere Zinsschritte nach oben vorstellen. Acht Mitglieder erwarten unveränderte Zinsen, nur ein einziges Mitglied rechnet mit einer Zinssenkung.

Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächer wachsen als erwartet. Bislang erwartete die Fed ein Plus von 2,4 Prozent. Die Konjunkturerwartungen für das kommende Jahr bleiben bei 2,3 Prozent.

Preisstabilität bleibt Priorität

Mit dem neuen Notenbankpräsidenten habe sich auch der Wortlaut des Statements verändert, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Die Fed des Kevin Warsh stelle die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle. Warsh kritisierte zudem die bisherige Datenerhebung der Notenbank als teilweise veraltet und verwies auf neue Datenquellen aus dem Privatsektor. Auch die vierteljährlichen Projektionen der einzelnen Fed-Mitglieder, die seit Jahren ein wichtiges Signal für die Märkte sind, stellte er zur Diskussion. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

Zinserhöhungen wieder ein Thema

Die aktuellen Projektionen und die Aussagen von Warsh haben die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte nach oben erhöht. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung ist in Anbetracht der Projektionen und des Wortlauts während der Pressekonferenz wahrscheinlicher geworden", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Zwar bleibt der weitere Kurs der Notenbank datenabhängig, doch die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und einem robusten Arbeitsmarkt macht Zinssenkungen kurzfristig zunehmend unwahrscheinlich.

Die nächste FOMC-Sitzung ist für den 29. Juli 2026 angesetzt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX