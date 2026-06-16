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Geldpolitik

Neuer Fed-Chef hält still und lässt den Leitzins unverändert - Das sind die Folgen für Anleger und Sparer

17.06.26 20:02 Uhr
Neuer Notenbank-Chef Warsh enttäuscht Spekulanten: Fed bleibt beim Leitzins auf der Bremse - Folgen für Anleger | finanzen.net

Bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Chef setzt Kevin Warsh auf Kontinuität. So lief der erste US-Leitzinsentscheid unter neuer Leitung.

• Erste FOMC-Entscheidung unter neuem Fed-Chef Kevin Warsh
• Fed lässt Leitzins unverändert: Notenbank hält Kurs
• Märkte warten auf Signale für den weiteren Zinspfad

Kevin Warsh hat bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Vorsitzender keine Überraschung geliefert. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve ließ den US-Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Märkte hatten mehrheitlich mit einer Pause gerechnet, doch angesichts des schwierigen Umfelds war eine Entscheidung in beide Richtungen denkbar.

Riskantes Umfeld, abwartende Haltung

Das Umfeld, in dem Warsh seine erste Entscheidung trifft, ist alles andere als komfortabel. Der Iran-Krieg und die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus belasten die globalen Lieferketten und halten Energiepreise und Inflation hartnäckig erhöht. Gleichzeitig zeigt sich der US-Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig: Im Mai wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, die Arbeitslosenquote verharrte stabil bei 4,3 Prozent. Die Fed stand damit vor einem ungewöhnlichen Spannungsfeld: Die Konjunktur läuft, doch der Preisdruck bleibt hoch. Reagiert sie mit einer Anhebung, riskiert sie, eine robuste Wirtschaft unnötig abzuwürgen. Wartet sie ab, könnte die Inflation weiter an Fahrt gewinnen.

Die heutige Entscheidung zeigt, dass Warsh dieses Dilemma vorerst nicht auflösen will. Mit der Zinspause signalisiert die Fed, dass weder die Inflationsgefahren noch die Konjunkturrisiken derzeit eindeutig überwiegen.

Das bedeutet die Entscheidung für Anleger und Sparer

Für Aktienanleger bringt der unveränderte Leitzins zunächst Planungssicherheit. Stabile Finanzierungskosten stützen die Unternehmensbewertungen, auch wenn der ausbleibende Impuls einer Zinssenkung Wachstumswerte nicht beflügelt. Am Anleihemarkt dürften die Kurse weitgehend seitwärts tendieren, da sich an den Zinserwartungen kurzfristig wenig ändert.

Für Sparer bleibt das Bild ebenfalls stabil. Tagesgeld- und Festgeldzinsen dürften vorerst auf ihrem aktuellen Niveau verharren. Wer noch von attraktiven Konditionen der vergangenen Monate profitiert, hat vorerst keinen Handlungsdruck.

Warsh unter Beobachtung: Wohin geht die Reise?

Der 56-jährige Powell-Nachfolger hatte bei seiner Nominierung einen "Regimewechsel" in Aussicht gestellt: weniger Forward Guidance, Rückbau der Fed-Bilanz, mehr geldpolitische Disziplin. Daher dürften Anleger nun besonders auf die Pressekonferenz achten, bei der Warsh den weiteren Kurs abstecken muss. Lässt er die Tür für eine Anhebung des US-Leitzins offen, sollte die Inflation nicht nachlassen? Oder deutet er Senkungen für die zweite Jahreshälfte an, falls die Konjunktur weiter schwächelt?

Die nächste FOMC-Sitzung ist für den 29. Juli 2026 angesetzt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mesut Dogan / Shutterstock.com, tlegend / Shutterstock.com