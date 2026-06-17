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Geldpolitische Sitzung

Britische Notenbank hält Leitzins wie erwartet stabil

18.06.26 13:12 Uhr
Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert | finanzen.net

Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten.

Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

/jkr/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: shanneong / Shutterstock.com, Alex Yeung / Shutterstock.com