Britische Notenbank hält Leitzins wie erwartet stabil
18.06.26 13:12 Uhr
Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten.
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Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.
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Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.
/jkr/jha/
LONDON (dpa-AFX)
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