Habeck: Sinkende Zinsen Schlüssel zur Erholung der Baukonjunktur

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die hohen Zinsen für die schwache Baukonjunktur verantwortlich gemacht. Er drückte die Erwartung aus, dass mit der niedrigeren Inflation auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze stärker senken wird und damit den Schlüssel zur Erholung der Baukonjunktur in die Hand nimmt.

Der steile Anstieg der Leitzinsen in der Eurozone hätte ganz viele Kalkulationen durcheinander und kaputt gemacht, so der Minister. "Umkehrt heißt das auch: Der Schlüssel zum Anstieg der Baukonjunktur ist die Senkung der Zinsen. In dem Moment, wo die EZB die Leitzinsen jetzt wieder runterbringt - und die Inflation sinkt ja, wir werden Leitzinssenkungen erleben -, wird hoffentlich die Baukonjunktur auch wieder anspringen", sagte Habeck in Berlin. Kreditplanungen würden dann wieder einschwenken in das alte Normal. "Da liegt also der Schlüssel und auch ein Stück weit die Erklärung dafür, warum die Baukonjunktur so gelahmt hat."

Er verwies als weitere Gründe auf die lange Dauer der Genehmigungsverfahren und dass bestimmte Kosten gesenkt werden müsste. Als Beispiel nannte er, dass der Aushub bei einem Keller nicht als Sonderabfall deklariert werden sollte. Habeck hofft außerdem darauf, dass Bauen effizienter gemacht wird und dadurch Kosten sinken.

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Halbjahr um 12,2 Prozent und die Aufträge um 5,1 Prozent gesunken sind. Die Bauwirtschaft hat wiederholt an die Politik appelliert, Zinsverbilligungen zu gewähren und kostenintensive Baunormen abzuschaffen.

