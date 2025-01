Holzmann: EZB sollte Zinsen nicht zu schnell senken

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann nicht zu schnell senken. "Ich glaube nicht, dass wir einfach so nach unten gehen können - vor allem, weil wir in letzter Zeit einige Probleme mit der Inflation hatten und die Kerninflation immer noch... näher bei 3 Prozent als bei 2 Prozent liegt", sagte er in einer Konferenz zu Mittel- und Osteuropa, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es gebe jetzt eine Menge Herausforderungen im Hinblick auf Energie, fügte er hinzu.

January 14, 2025 05:42 ET (10:42 GMT)