Kanadas Notenbank tastet Leitzins trotz hoher Inflation nicht an

OTTAWA (dpa-AFX) - Die Notenbank von Kanada hat ihren Leitzins trotz der hohen Inflation nicht angehoben. Er bleibe bei 0,25 Prozent, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Bank of Canada hervorgeht. Analysten hatten dies mehrheitlich erwartet. Allerdings gab es einige Experten, die mit einer Anhebung des Leitzinses schon auf dieser Sitzung gerechnet hatten. Die Notenbank verwies jedoch durch die anhaltende Unsicherheit, die vom Corona-Virus ausgehe.

In der Mitteilung gab die Notenbank jedoch Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung. "Die Wirtschaft ist mit beträchtlichem Schwung in das Jahr 2022 gestartet, und ein breites Spektrum von Indikatoren deutet nun darauf hin, dass die Konjunkturflaute wett gemacht wurde", schreibt die Bank of Canada. Das Versprechen, die Finanzierungsbedingungen nicht zu verschärfen, wurde fallen gelassen. Die nächste Zinsentscheidung wird am 2. März getroffen./jsl/la/he