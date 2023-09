Kazimir: EZB muss Zinsen ein weiteres Mal anheben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen in der nächsten Woche nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir ein weiteres Mal anheben, um sicherzustellen, dass die Inflation auf 2 Prozent zurückgeht. Zwar sei eine Zinspause am 14. September ebenfalls eine Option, doch wäre eine Zinserhöhung mit anschließender Pause die "einfachere und effizientere Lösung", wie Kazimir in einer auf der Website der slowakischen Zentralbank veröffentlichten Stellungnahme schreibt. "Die Märkte würden einen klareren Anhaltspunkt hinsichtlich des Zinshöhepunkts erhalten und wir bekommen mehr Zeit, um einzuschätzen, ob sich die Inflation auf einem nachhaltigen Weg nach unten befindet", fügte er hinzu.

September 06, 2023 08:28 ET (12:28 GMT)