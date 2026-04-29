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Konjunktur

Währungshüter Großbritanniens halten still: BoE belässt Leitzins unverändert

30.04.26 13:16 Uhr
Bank of England pausiert: Leitzins bleibt unverändert | finanzen.net

Die Bank of England fässt ihren Leitzins trotz geopolitischer Spannungen und zunehmender Inflationssorgen nicht an.

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins bei 3,75 Prozent stabil gehalten. Sie deutete jedoch an, dass sie die Zinsen bald erhöhen könnte, um den durch den Krieg im Nahen Osten ausgelösten Inflationsanstieg einzudämmen. Während die Märkte ursprünglich auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik nach dem Inflationsrückgang im Januar gehofft hatten, haben die militärische Eskalation im Persischen Golf und die Blockade der Straße von Hormus die Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Ökonomen und Börsianer hatten daher damit gerechnet, dass die BoE ihren Leitzins auf dem aktuellen Niveau halten wird. Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme; ein Ratsmitglied stimmte für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

DJG/apo/hab

Von Andreas Plecko

DOW JONES

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