Lagarde: EZB würde zusätzliche finanzielle Straffung berücksichtigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die aktuellen Probleme im Bankensektor könnten nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu einer zusätzlichen Straffung der Finanzierungsbedingungen und damit zu einer geringeren Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) führen. "Wir sehen jetzt schon, dass unsere Geldpolitik im Finanzsektor wirkt - wir sehen das an den Zinsen, an den Kreditbedingungen, wir sehen es in den Kreditvolumen", sagte Lagarde im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Diese Entwicklung könnte durch die finanziellen Spannungen verstärkt werden, unabhängig von der Stärke oder Widerstandsfähigkeit des europäischen Finanzsektors. "Und das werden wir als Teil der Daten berücksichtigen, wenn wir unsere nächsten geldpolitischen Entscheidungen treffen", sagte Lagarde.

March 20, 2023 11:46 ET (15:46 GMT)