Lane: EZB hebt Zinsen noch einige Male an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane noch einige Male erhöhen müssen. In einem Interview mit einem irischen Rundfunksender RTE sagte Lane am Wochenende, diese Zinsschritte könnten sich bis in kommende Jahr hinein ziehen. "Die Inflation wird nun auch von der Nachfrage ausgelöst, das war von sechs oder neun Monaten noch nicht der Fall", sagte er. Lane zufolge ist eine "leichte Rezession" nicht auszuschließen.

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sagte, die Zinsen seien noch ein ganzes Stück entfernt von einem Niveau, bei dem sie die Inflation zu bremsen begännen. "Wir müssen im Oktober und auch später entschlossen vorgehen", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Davon dürfe sich die EZB auch nicht von einer Verschlechterung der Wirtschaftslage abhalten lassen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 02:11 ET (06:11 GMT)